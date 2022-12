Di María al descubierto: la importancia de una 'bici' vieja y el día en que casi deja el fútbol

La Selección Argentina obtuvo el tercer título mundial de su historia, pues el pasado domingo 18 de diciembre de 2022, en Doha (Qatar) igualó 3-3 con Francia y posteriormente mostró supremacía en la tanda de penaltis.

¿Las figuras? Emiliano 'Dibu' Martínez y Lionel Messi; pero si hay que darle una mención especial a otro integrante de la plantilla, esta debe ser para Ángel Di María, quien -tal como en la disputa por el Oro en Beijing 2008, la Copa América 2021 y la Finalissima 2022- anotó y fue clave para el título de la Albiceleste.

Y es que la historia de El Fideo no es sencilla, pues su vivir aparece como un reflejo de lo que representa la Selección Argentina: sufrimiento, garra y pasión. Ese jugador de 34 años, quien tiene un lugar especial en la historia del balompié de ese país un día estuvo cerca de dejar el fútbol, y por siempre recordará a Graciela -una vieja bicicleta oxidada-.

Lo anterior surge de una entrevista que Di María concedió a 'The Players Tribune', en donde comenta un poco sobre su vida, pasando por un negocio familiar con poco éxito, la dificultad para conseguir dinero, el día en que casi es atropellado, cuando tuvo que elegir entre el Newell's de su papá y el Rosario Central de su mamá, además de la importancia de su bicicleta y ocasión en que lo llamaron "fracasado".

"Graciela era una bicicleta amarilla, oxidada, con la que mi mamá me llevaba todos los días al entrenamiento. Tenía un canastito adelante y espacio para llevar uno más atrás, pero había un problema, porque mi hermanita también tenía que venir con nosotros. Entonces mi papá con una sierra le cortó un cuadrillo de cada lado del canastisto, que es donde se sentaba mi hermana", comentó Di María, hablando de la bicicleta en que su madre lo llevaba a entrenar con Rosario Central.

Pues ante la ausencia de dinero y la necesidad de buscar alternativas para encontrar calidad de vida en algún momento, Graciela fue clave y se recordará por siempre: "Una mujer andando en bicicleta por todo Rosario, con un pibe atrás y una nenita adelante, más un bolso deportivo, con mis botines y algo de comer, en el canasto de adelante. En subida. En bajada. Pasando por los barrios más difíciles. Bajo la lluvia. En el frío. De noche. No importaba. Mi mamá solo seguía pedaleando".

El día en que Ángel Di María casi deja de jugar fútbol

No obstante, los esfuerzos que Ángel Di María, su madre, su hermanita y la relevancia de Graciela, no parecían suficientes para el entrenador de las fuerzas básicas de Rosario Central, pues un día apuntó: "Sos un cagón, sos un desastre. Nunca vas a llegar a nada. Vas a ser un fracaso".

La frase de su técnico, quien no era conocedor de que se encontraba ante uno de los más grandes de su país, se dio luego de notar que Di María tenía las características para aplicar la idea de juego que transmitía, ya que "le gustaban los jugadores muy físicos y agresivos, y ese no era demasiado mi estilo".

Pese a ello, luego de lágrimas y estar cerca de 'tirar la toalla', Di María contó que "volví al entrenamiento ese día y ahí pasó una cosa increíble. Para empezar, ninguno de los chicos se burló de mí, al contrario, me ayudaron. En cada pelota que venía por arriba, los defensores me dejaban ganar de cabeza. Casi que se aseguraban de que me sintiera seguro", siendo otro de los apuntes conmovedores de su historia.

Entre tanto, El Fideo contó cómo fue su debut, esto, después de que su padre le dijera a los 16 años: "Tenés tres opciones: Podés trabajar conmigo. Podés terminar la escuela. O podés probar otro año más con el fútbol. Pero si no funciona, vas a tener que venir a trabajar conmigo", a lo cual su madre saltó y afirmó "un año más en el fútbol".

Posteriormente, en diciembre -el último mes de ese año de plazo- debutó con Rosario Central, y a partir de allí nadie lo pudo parar; Benfica, Real Madrid, Manchester United -club del que prefiere no hablar-, París Saint Germain y Juventus, han sido su casa; pero ninguna, ninguna como la Selección Argentina, esa por la que da la vida, y a la que ya le ha entregado cuatro títulos.

Di María, su familia y Graciela: la historia de un campeón del mundo.

