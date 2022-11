Ecuador no se 'arruga' y va por la clasificación ante Senegal: "Saldremos a ganar"

El empate contra Senegal le vale a Ecuador para estar en octavos de final del Mundial de Qatar, pero el seleccionador de la Tri, Gustavo Alfaro, aseguró que saltarán al césped del estadio Khalifa en busca de la victoria, porque esa es la filosofía de su equipo.

"No podemos cambiar nuestra idiosincrasia. Ecuador tiene una manera de jugar, en nuestra mente está ir a ganar. Respetamos al rival, que es un buen equipo, que tiene un buen técnico, que tiene una idea muy clara y se ha reinventado bien tras la baja de Sadio Mané. Pero no saldremos a empatar", dijo.

Vea también: Discrepó con su técnico y se va del Mundial por indisciplina; nueva baja en Qatar 2022

"Si salimos a empatar perdemos protagonismo y nosotros necesitamos protagonismo. Saldremos a ganar porque tenemos un bloque ofensivo muy bueno y una defensa muy sólida", agregó.

Alfaro pidió "cautela" con la euforia que se está viviendo con la Tri tras haber sido superior a Países Bajos (1-1) y señaló que frente a Senegal afrontan "el partido más complejo del Mundial", por el rival, "pero también por las circunstancias".

"No compramos el triunfalismo, no es aconsejable", señaló el seleccionador.

"Tuvimos dos buenas actuaciones, pero contra Senegal eso no nos alcanza. Todo lo que se hizo hasta ahora no sirve, Es diferente que el primer partido, que era el de las emociones, y que el segundo, que era el de las confirmaciones", indicó.

Pese a que llegan "con opciones de clasificar" por ahora están "un paso por fuera" y "todo lo que se hizo ya se acabó, hay que empezar una construcción nueva".

Ecuador afronta el duelo "con la tranquilidad de haber hecho los deberes", lo que resta importancia al resultado.

"No me gusta el discurso según el cual si nos clasificamos somos bárbaros y si no todo lo que hicimos es malo. El resultado no determina tanto. Para mí, hicimos todo lo que Ecuador debía hacer. Ojalá mañana tengamos el fútbol y el rendimiento que permita seguir adelante. Hasta aquí, los méritos los hemos acumulado", comentó.

Por haber hecho una buena preparación afrontan el duelo "tranquilos pero no confiados, alerta, concentrados".

Le puede interesar: Canelo Álvarez no aguantó y amenazó a Lio Messi: "Que le pida a Dios que no me lo encuentre"

"Ecuador no se siente inferior a nadie. Estamos por debajo en experiencia, en batallas dadas. Estamos haciendo camino, pero tenemos todavía mucho que recorrer", dijo el seleccionador, que indicó que esta selección de Ecuador tiene "más futuro que presente".

Alfaro no quiso dar ninguna pista sobre la forma en la que afrontará el duelo, si con una defensa de cuatro, como el inaugural contra Catar, o con tres centrales, como hizo en el segundo tiempo frente a Países Bajos, pero indicó que más importante que la táctica será "la interpretación que hagan los futbolistas".

Otras noticias