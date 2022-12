¿El mejor mundial de la historia?: Infantino saca pecho por la fase de grupos

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, consideró este miércoles que la primera fase del Mundial 2022 ha sido "la mejor de la historia", deseó que la competición concluya como ha sido hasta ahora "un fantástico éxito" y mostró su convicción de que el torneo alcanzará "los 5.000 millones de telespectadores por todo el mundo".

"He visto todos los partidos, de hecho, y dicho con pocas palabras y muy claramente, esta ha sido la mejor fase de grupos mundialista de la historia. Por tanto, resulta muy prometedor para lo que queda de esta Copa Mundial de la FIFA", afirmó en declaraciones a los medios oficiales de la citada organización.



"Los partidos han sido de muchísima calidad en estadios preciosos; eso ya lo sabíamos. Pero también el público que estaba allí ha sido increíble. Más de 51.000 espectadores de media… Asimismo, cifras récord en televisión: ya tenemos más de 2.000 millones de telespectadores, lo cual es realmente increíble", destacó.



"Además, dos millones y medio de personas en las calles de Doha y unos pocos cientos de miles cada día en los estadios; todos juntos, animando juntos, apoyando a sus selecciones… Ambiente fantástico, goles magníficos, emoción increíble y sorpresas", abundó.



En los octavos de final, por primera vez en la historia de la competición, ha habido selecciones de todos los continentes. "Ya no hay selecciones pequeñas ni hay selecciones grandes. El nivel está igualadísimo. Por primera vez también, selecciones nacionales de todos los continentes han ido a la fase de eliminatorias. Por primera vez en la historia. Eso demuestra que el fútbol se está volviendo verdaderamente global", valoró.

Aún quedan los cuartos de final, las semifinales y la final, fijada para el próximo 18 de diciembre. "Esperamos que la Copa Mundial de la FIFA continúe y concluya como ha empezado: siendo un fantástico éxito. Estoy seguro de que alcanzaremos los 5.000 millones de telespectadores por todo el mundo”, añadió.



"En cuanto a la asistencia de público, los estadios están con las entradas agotadas y prácticamente llenos en todos los partidos. El FIFA Fan Festival y las diferentes zonas de aficionados también están muy concurridos, con gente celebrando y pasándoselo bien”, agregó.



“Y al fin y al cabo, simplemente queremos dar alegrías y sacar sonrisas a las personas de todo el mundo. En eso consiste el fútbol, en eso consiste la Copa Mundial de la FIFA; y eso es lo que debería pasar también desde ahora hasta el final”, remarcó.