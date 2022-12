El presidente de Brasil no oculta su descontento por la eliminación: "El equipo merecía más"

Le puede interesar: Prensa brasileña destruyó a Tite tras la eliminación y lamentó los cambios ante Croacia

La selección brasileña cayó en la tanda de penaltis tras empatar 1-1 con dos goles en la prórroga, el primero de ellos de Neymar.

El presidente saliente, Jair Bolsonaro, no se ha manifestado todavía acerca de la eliminación de Brasil y no se espera que lo haga, puesto que no ha hecho ni una declaración sobre el Mundial.

Desde que perdió las elecciones del 30 de octubre, Bolsonaro guarda completo silencio y casi no ha hecho apariciones en público.

