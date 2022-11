Enner Valencia jugó "con un esguince" y ahora rezan para que pueda estar frente a Senegal

Enner Valencia, delantero de Ecuador, autor del gol del empate contra Países Bajos y sustituido en los últimos minutos por molestias en la rodilla derecha, desveló este viernes que ha jugado el encuentro "con un esguince de rodilla y un poco de dolor", aunque espera estar listo para el duelo dentro de cuatro días antes Senegal, en el que su selección se jugará la clasificación para los octavos de final del Mundial 2022.

"Me hice pruebas y salió que tengo un esguince en la rodilla. Y eso me está molestando un poco. He jugado hoy con un esguince y un poco de dolor. Lo más importante es que seguimos fuertes, pensando en grande", explicó el goleador de los últimos dos Mundiales de Ecuador, con seis dianas en sus cinco encuentros más recientes del torneo.

¿Podrá jugar el siguiente partido ante Senegal? "Me permitió jugar este (el esguince de rodilla). Espero que para el siguiente pueda estar mucho mejor", afirmó el atacante.

Enner Valencia anotó su tercer gol en el Mundial, en el minuto 49 del duelo ante Países Bajos. "Una pelota que la jugamos muy bien, se la abrimos a Pervis, por ahí sabía que iba a entrar la pelota, llegó hasta el arquero y en el rebote lo marco", repasó.

"El grupo está bien, está fuerte, con mucha confianza y eso es lo más importante ahora. A preparar el partido que viene, que es una final", añadió.

Próximo partido de Ecuador en la fase de grupos de Mundial:

Ecuador vs Senegal

Martes, 29 de noviembre

10:00 am (hora Colombia)