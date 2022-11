Estalla el caos en Argentina; Agüero rompe con Scaloni: "Que me lo digan en la cara"

Una de las novedades de la Selección Argentina en comparación al plantel que ganó la Copa América 2021 es Sergio 'Kun' Agüero, quien llegó al FC Barcelona tras al gesta continental, pero dadas algunas molestias cardiacas, se vio obligado a retirarse del balompié profesional.

No obstante, el ex Independiente, Atlético de Madrid y Manchester City ha estado al tanto de la Albiceleste y dada la cercanía que tiene con casi todos los jugadores convocados a Qatar 2022, acudió a la cita mundialista -por su cuenta- con la intención de presenciar el Mundial y platicar con sus excompañeros.

Pero las cosas no han salido como las tenía planeadas el Kun, pues ha tenido varios inconvenientes para acudir a la sede de concentración de la Selección Argentina, y mediante un stream con 'Jero Freixas' explicó la situación, hablando de frente a los directivos de la Federación.

"No pude ver a la Selección todavía. Pero bueno... Vamos a ver. Está todo medio raro. Es que no me dejaron", dijo en primer momento Agüero, quien lució incómodo porque no es el trato que esperaba, teniendo en cuenta que era un habitual en la Selección Argentina.

"Supuestamente tenés que tener una credencial para pasar. Me suena raro que tarden tres o cuatro días. Yo hablo, pregunté y después vi que otros estaban ahí adentro", explicó el Kun, quien comentó que a diferencia de él, sí han dejado entrar a otros exjugadores.

Posteriormente, Agüero fue subiendo el tono, y comentó que "he estado en la Selección y una credencial te la hacen rápido" hablando sobre las dudas que le genera el proceder de la AFA o de Lionel Scaloni, quien pudo dar la orden de su no ingreso.

"Nunca le hice mal a nadie. Siempre me porté bien. La cosa es media rara. Da bronca que otros llegan el mismo día del viaje y de repente están ahí. Si no quieren que vaya, está todo bien, que me lo digan en la cara", finalizó Sergio Agüero, quien se siente insatisfecho por la negativa de 'los de arriba' para acceder al grupo de jugadores convocados a Qatar.