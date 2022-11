Futbolistas de México que lograrán importante récord en los Mundiales

Pocos son los jugadores que pueden cumplir el sueño de disputar un Mundial, pero es aún más complejo tener la regularidad para asistir a 5 Copas del Mundo. En Qatar 2022 dos jugadores mexicanos podrían hacer parte del selecto grupo con cinco participaciones en la justa mundialista.

El guardameta mexicano ‘Memo’ Ochoa, podría llegar a la histórica lista de jugadores con esa marca, el cancerbero de América estuvo en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, aunque no jugo en estos dos mundiales, pero en Brasil 2014 y Rusia 2018, Ochoa jugó de 4 partidos cada uno y todo indica que sería titular en este mundial.

“Estoy con ansiedad y nervioso, no es fácil estar en cinco copas del mundo, hay muchos jugadores que no han podido estar en un Mundial, y yo me siento privilegiado”, afirmó Ochoa.

El otro jugador que llegaría a cinco torneos es Andrés Guardado, quien debutó en Alemania 2006, y ha participado secuencialmente en los Mundiales de 2010, 2014 y 2018. Pero todo parece indicar que Qatar 2022 será su último Mundial antes de su retiro del ‘Tri’.

Aunque el ‘Principito’ afirma que llegar a esa marca no le importa, lo que tiene en mente es romper la barrera del quinto partido: “Llevo cuatro Mundiales sin poder jugar el quinto partido, quiero llegar y pasar esa barrear”.

Por otro lado, el ex futbolista mexicano, Antonio Carvajal, ha sido el primer jugador en disputar cinco Mundiales, el exarquero jugo en Brasil 1950, Suiza 1954, Suecia 1958, Chile 1962 e Inglaterra 1966.

Lothar Matthäus, llegó a la marca tras estar presente en los Mundiales de 1982, 1986, 1990, 1994, y 1998.

Y el recordado capitán de la Selección mexicana, Rafael Márquez, quien también tiene en sus palmares cinco Mundiales disputados, Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.