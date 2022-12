Griezmann muestra su apoyo a la comunidad LGBTI: "No importa dónde estén en el mundo"

Los miembros de la comunidad LGBT+ "saben que siempre tendrán mi apoyo, no importa dónde esté en el mundo", declaró este viernes el francés Antoine Griezmann, interrogado por la celebración del Mundial en Catar, país donde la homosexualidad está criminalizada.

El centrocampista de la selección de Francia apareció en la portada de la revista LGBT+ Têtu en mayo de 2019, en un contexto de varias polémicas sobre la homofobia persistente en los estadios de Francia, declarando en particular: "La homofobia no es una opinión, sino un delito. Y ahora, si un jugador dice algo homofóbico en el campo, creo que pararé el partido".

El campeón del mundo de 2018 respondió este viernes en una rueda de prensa a la pregunta sobre su posición en el pasado y el posible inconveniente de disputar una Copa del Mundo en Catar, país que castiga la homosexualidad.

"¿Un poco avergonzado? Sí y no. No importa dónde esté en el mundo, saben que siempre tendrán mi apoyo. Pero soy futbolista, es mi profesión. Mi país me llama para jugar una competición, vengo con orgullo. Tienen todo mi apoyo, todo mi respeto", insistió Griezmann.

