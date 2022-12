El partido entre Países Bajos y Argentina por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022 terminó con los ánimos bastante caldeados. Para muchos fue muy cuestionable todas las acciones y gestos de varios de los jugadores en el terreno de juego.

Vea también: "Messi está maradoneando este Mundial": El halago de un ídolo del Real Madrid para el '10' argentino

Una de las situaciones que generó mayor polémica fue el gesto de Lionel Messi hacia Luis Van Gaal. El '10' albiceleste eligió celebrara la clasificación con el gesto del 'Topo Gigio' mientras miraba al entrenador neerlandés.

La polémica fue porque para muchos, el jugador le faltó el respeto a un técnico de bastante trayectoria. Sin embargo, el delantero del PSG estaba picado por todo lo que se había dicho en la previa.

Uno de los que salió a defender al DT de la 'naranja mecánica' fue Juan Carlos Osorio. El ex seleccionador mexicano habló de su incomodidad por el gesto y su respeto hacía Van Gaal.

“Prefiero no opinar de ese tema, tengo una idea muy personal sobre ese tema, sobre todo. No, no quiero hablar de ese tema… Muy respetable la opinión de todos ustedes”, dijo Osorio en 'ESPN'

Ya añadió: “Lo único que me gustaría resaltar del último juego es que el señor Van Gaal, se hizo cargo de esta selección 20 juegos internacionales y no perdió nunca y no ha perdido en 12 juegos de torneos Mundiales. Entonces, merece mucho respeto de mi parte”.

Le puede interesar: A Fernando Santos se le acaban los ahorros y piden su salida de Portugal: "Debe acabar su ciclo"

Lo cierto es que por ahora, Messi continuará disputando la Copa del Mundo, mientras que el técnico holandés cerró su etapa como seleccionador de su país.