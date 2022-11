La empresa colombiana será patrocinadora oficial de Qatar 2022; FIFA la confirmó

Inter Rapidísimo se convierte en la primera empresa colombiana en ser patrocinador oficial para una Copa Mundo. La empresa celebra sus 35 años de operación, con la presencia en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022.

Justamente, Norman Chaparro, presidente y fundador de Inter Rapidísimo, le contó a La FM lo que significa está gran apuesta, en medio del buen momento por el que pasa la compañía, que en el año de la pandemia creció un 78 %.

“Era una negociación que veníamos haciendo de cuando estaba la selección Colombia en semifinales, pero desafortunadamente no fue, sin embargo, Inter Rapidísimo irá en representación de Colombia. Tenemos oficinas en los 1.103 municipios de Colombia y nos estamos consolidando fuertemente”, sostuvo Chaparro.

Inter Rapidísimo es una red logística integral que lidera el mercado de mensajería, paquetes y carga en Colombia. Gracias a su cobertura y rapidez en las entregas moviliza más de 40 millones de envíos al año, la compañía se encuentra entre las 500 empresas más grandes de Colombia.

¿Cómo nació Inter Rapidísimo?

Chaparro confirmó que la empresa dio inicio hace 34 años, repartiendo mercancía en una bicicleta en Villavicencio y en menos de cuatro décadas, se convirtió en una de las más importantes.

“En el año 88 (1988) estaba en una situación compleja porque yo trabajaba como mensajero y lo que me pagaban no me alcanzaba. Así que renuncié y tomé la decisión de empezar una empresa sin dinero”, indicó.

“Tenía 20.000 pesos y decidí comprar una bicicleta de segunda mano, empecé entregando correspondencia en el área urbana, pero luego la gente nos pidió ampliar el envío a Guañía y las demás zonas de los Llanos. Luego pudimos ampliarnos hacia Bogotá. Yo sabía que si lograba conectar a todos los municipios tendría éxito”, añadió.

En medio de su emprendimiento, Chaparro explicó que su bicicleta se dañó, por lo que se fue con un amigo en una moto, para hacer las entregas del día. Al final de la jornada, se dio cuenta que recorrió más de 200 kilómetros.

“Entonces hubo la necesidad de conseguir una moto, eso fue todo un hito, fue algo muy emocionante. Luego nos tocó comprar un Renault 4 y casi que recorrí todo el país, ese carro fue un fiel amigo que nos ayudó en los inicios”, añadió Chaparro.

Poco a poco, la empresa creció y cubrió más destinos, hasta lograr llegar a los 1103 municipios del país.