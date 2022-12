¿La final en Qatar fue el último partido?: Di María tiene claro su futuro con la selección

El delantero del Juventus italiano Ángel di María seguirá en la Albiceleste y revocará su anuncio de retirada a la conclusión del Mundial de Qatar 2022, según adelantó este viernes la prensa argentina.



El periodista Gastón Edul, que sigue la información de la selección argentina en TyC Sports, informó en su canal de YouTube que el exfutbolista del Real Madrid y del Paris Saint-Germain "va a seguir jugando, al menos por unos partidos más".

"No definió hasta cuándo, pero tiene ganas", indicó el reportero, que recordó que, meses atrás, 'El Fideo' expresó sus ganas de despedirse de la Albiceleste al término de la cita catarí, en la que, a la postre, Argentina terminó como campeona.



Di María, que se encuentra de vacaciones en Rosario (centro del país), su ciudad natal, como también lo es de Lionel Messi, acaba de lograr su tercer título consecutivo con la selección argentina, después de la Copa América de Brasil, firmada en 2021, y la Finalissima, ganada en junio de este año.



El 'Fideo' había anunciado meses atrás que dejaría, como también la 'Pulga' la Albiceleste, después del Mundial de Qatar 2022, pero no sería de extrañar que ambos continúen pues, como dijo Messi tras la consecución del título, quería jugar algunos encuentros más "como campeón del mundo".



Tras la caravana de celebración ante la afición de Buenos Aires, que el pasado martes debió suspenderse por tierra ante la aglomeración de casi cuatro millones de personas y continuar en helicóptero, Di María viajó con Messi en un avión privado hasta Rosario, donde tomaron otro helicóptero hasta el exclusivo barrio donde tienen su residencia.

Esta madrugada, Di María dedicó un cariñoso mensaje en su cuenta de Instagram a sus padres: "Su felicidad es la mía. Que lindo verlos llorar de alegría. Tanto sufrimiento y al final tuvimos la recompensa", fue el texto acompañado de una foto de los tres fundidos en un abrazo.



Argentina ganó la tercera estrella de su historia tras vencer a Francia en una final que se decidió en la tanda de penaltis (4-2) tras el empate 3-3 en los 120 minutos de juego.



La Albiceleste había ganado anteriormente los Mundiales de 1978 y 1986.