La intrahistoria del “Qué mirás, bobo” de Messi: filtran video de lo que verdaderamente pasó

La Selección Argentina volvió a ganar, y en esta oportunidad lo hizo por la vía de los penaltis contra Países Bajos; pues luego de un 2-2 en el tiempo reglamentario y de que este se mantuviera en la prórroga, la tanda desde el punto blanco determinó el vencedor de la llave.

Ahora, más allá de lo que representó el duelo, que de paso fue una nueva salida de un par de selecciones que sostienen una rivalidad histórica, hubo un detalle que llamó la atención y este corrió por cuenta de Lionel Messi.

Vea también: Argentina confirmó sus dos primeras bajas para la semifinal ante Croacia

Pues el deportista del PSG insultó al futbolista Wout Weghorst (quien marcó un doblete) diciéndole "qué mirás bobo", lo cual le ha dado la vuelta al mundo, teniendo en cuenta que no hace parte de las actitudes habituales del '10'.

Pero se filtró un video del porqué de la agresión verbal, y es que todo partió de un cruce de varios jugadores de Argentina con el futbolista de Países Bajos en la zona mixta, incluso viéndose a Lautaro Martínez 'frenteando' al europeo.

Posteriormente, incluso el exfutbolista Sergio 'Kun' Agüero intervino, pero fue Lionel Messi quien se llevó todas las miradas.

Le puede interesar: La insólita lesión de Manuel Neuer tras ser eliminado de Qatar 2022; se pierde el resto de temporada

Y es que pese a estar del otro lado de la zona mixta, Lio Messi no fue ajeno a la situación y le envió el mensaje a Wout Weghorst, aunque este no pasó a mayores; incluso, se estima que el delantero no escuchó el insulto del argentino.