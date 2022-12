La profecía de Bilardo que se está cumpliendo en Qatar: "El futuro del fútbol está en Marruecos"

Definidas las semifinales del Mundial de Qatar 2022 y con Marruecos entre las cuatro mejores selecciones del torneo, una frase de Carlos Salvador Bilardo fue recordada, ya que anticipó lo que podría pasar con un equipo como el del norte de África.

El 'Doctor', quien hoy por hoy se encuentra alejado de toda actividad futbolística, anticipó en un programa de televisión, que el futuro del fútbol estaría en Marruecos, evocando sus propias palabras en 1975 cuando estuvo disputando la Copa Mohammed en dicho país.

"Son despiertos. Lo dije en el 75 cuando fuimos a jugar una Copa Mohammed a Marruecos: acá está el futuro del fútbol. No está en Europa, no está en Sudamérica... la gente todavía juega. Acabo de recorrer Capital Federal y no se juega al fútbol. Recorrés el interior y sí, en el centro del país. Recorrés Europa, por ejemplo Italia, no se juega; vas a Alemania... no hay. No hay lugar. En África juegan en todos lados. África tiene países fuertes como Camerún, Nigeria, Sudáfrica, Marruecos, Túnez, que juegan. Es bueno porque tienen técnica", afirmó Bilardo.

Vale decir que Marruecos dejó en el camino a los países de la península ibérica (España y Portugal), enfrentará a Francia y se convirtió en el primer país africano que disputará las semifinales de un mundial de un mundial de fútbol masculino.

El partido entre marroquíes y franceses se llevará a cabo el próximo miércoles a las 14 horas de Colombia para definir al segundo equipo que irá por el título este fin de semana.