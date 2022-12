La promesa que Messi le hizo a Valdano y que ilusiona a los argentinos para el Mundial de 2026

Tras ganar el Mundial de Qatar 2022, Argentina llegó a su país para celebrar junto a sus aficionados el título mundialista conseguido tras la final ante Francia en el Estadio Lusail.

La gran figura de la albiceleste en la cita orbital fue Lionel Messi, el capitán de la selección fue determinante para festejar una copa que hace 36 años no conseguía el país. El argentino tendrá unos días de descanso antes de reincorporarse con su club: el París Saint-Germain.

Tras ganar el Mundial en suelo catarí, Messi declaró que seguirá jugando con la selección, aunque no especificó cuándo se va a retirar, lo que hace pensar que podrá estar con el conjunto gaucho para la próxima Copa del Mundo en 2026.

De hecho, Jorge Valdano, quien fue campeón con Argentina en el Mundial de México 1986, reveló una inédita conversacion que tuvo con 'La Pulga' antes del inicio del Mundial en Catar donde hablaron sobre la posibilidad de jugar un sexto Mundial.

“(Messi) Me contestó que eso era imposible y me dijo ‘si soy campeón del Mundo, me dejo la camiseta puesta hasta el siguiente Mundial’. Ya se verá si es capaz. El fútbol ha demostrado que es prácticamente imposible jugar seis mundiales”, contó el exdelantero argentino a la cadena COPE.

La promesa que le hizo el rosarino al excampeón del Mundo hace pensar de que Messi llegará al Mundial de 2026 pese a que aseguró que su último partido en este certamen fue la final del pasado domingo contra Francia.

Desde luego, Valdano se refirió al título logrado por Messi y los jugadores argentinos, a quienes les envió sus felicitaciones por ese logro: “Viví el partido con más tensión que en el 86 porque cuando juegas, liberas, pero ayer (el domingo) fue de una tensión tremenda, cuando solo observas, acumulas”, expresó.

