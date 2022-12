"Le deseo suerte, está mostrando su grandeza": El elogio de Modric a Messi tras el Argentina-Croacia

Luka Modric fue uno de los jugadores más destacados de Croacia en la Copa del mundo de Qatar 2022. El volante del Real Madrid firmó un gran desempeño en la que puede ser su última cita mundialista.

Tras acabar el compromiso de semifinales ante Argentina y con la eliminación sentenciada, el volante reconoció el trabajo de su equipo, pero también tuvo grandes palabras para reconocer a Lionel Messi.

El jugador alabó las grandes condiciones de sus rivales y también mencionó la importancia de luchar por el tercer puesto en el compromiso ante el perdedor de la llave entre Francia y Marruecos.

Halago para Lionel Messi y Argentina

"La hinchada argentina ha creado un ambiente increíble. Enhorabuena a Messi, le deseo suerte para la final. Está haciendo un torneo increíble y está mostrando su calidad y toda su grandeza".

"Estamos tristes, esperábamos estar en otra final, pero bueno, no se ha dado, y enhorabuena, hay que felicitar a Argentina".

Polémica por el penalti sobre Julián Álvarez

"Estuvimos bien, controlando el partido y luego este córner que no nos da el árbitro y luego penalti, que para mí no era, porque él se tira y se choca con nuestro portero, va a por él, no puedo creer que se haya pitado el penalti".

Importancia del partido por el tercer puesto

"No ha podido ser, pero ya está, hay que intentar recuperarse e intentar ganar el partido del tercer puesto"

"Hemos hecho un Mundial muy bueno y los partidos con Croacia nunca son castigo, hay un bronce en juego y tenemos que prepararnos, conseguirlo también es un éxito"

Por ahora, Modric y Croacia tendrán su oportunidad para no irse con las manos vacías en el duelo por el tercer lugar del próximo sábado, 17 de diciembre de 2022.