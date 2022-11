Le dicen a Maluma que se podría sacar la espinita con Neymar: "Soñé esto toda la vida"

El cantante colombiano Maluma confirmó que interpretará la canción oficial del mundial de Qatar 2022. Junto a él estarán las artistas Nicky Minaj y la libanesa Myriam Fares, quienes serán parte del programa oficial de la inauguración.

En entrevista con Mañana Express del Canal RCN, el artista paisa habló de lo que significa ser parte del mundial Qatar 2022, recordó su paso por Nacional y del incidente del cual fue víctima hace cuatro años en Rusia 2018.

¿Qué opina sobre los artistas que dijeron no al mundial de Qatar 2022?

“Cada quien tiene su opción. Para mi estar acá es importante, soñé con esto toda mi vida, poder hacer parte de la canción oficial de la FIFA; soñé con esto toda la vida y hoy se me está dando. Yo sabía que Colombia no venía futbolísticamente, pero yo sí tenía que venir a representar al país”.

Respecto a su anterior experiencia mundialista, Maluma revivió el robo del cual fue víctima en Rusia 2018. A pesar de lo sucedido, tiene un recuerdo grato: "tuve la oportunidad también de estar en Rusia, ese año me robaron, pero creo que valió la pena. Si tengo que volver a que me roben ¡que me vuelvan a robar!”.

Finalmente, Maluma revivió sus años de futbolista en las juveniles de equipos como Atlético Nacional y La Equidad.

"Esto es divino, soy el más fan del fútbol desde niño jugaba fútbol en Nacional y La Equidad, para mi estar acá es un sueño. Siempre tuve de contrincante a 'JuanFer' Quintero, James era dos generaciones mayor que yo. Con Mateus Uribe, también jugué, con personas del Envigado, con Ospina; siempre los admiré y cuando pasaron los años y empecé a hacer música nos convertimos en amigos”, añadió.

Respecto al espectáculo en la inauguración del Mundial, Maluma interpretará sus principales éxitos este domingo 20 de noviembre, tales como Junio, Hawai, Felices los 4, Mala mia, entre otros.

A la par de lo anterior, la suspicacia está a la orden del día y muchos fans del artista han puesto de relieve la mala relación del artista con el brasileño Neymar por cuenta de Natalia Barulich, quien inicialmente fue novia del colombiano, y luego del jugador del PSG. En su momento, la situación dio de qué hablar, mirando las burlas de Ney en varias publicaciones de Instagram.