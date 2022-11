Le ganó a México pero el Tino no le come cuento a Argentina: “Todo se lo dejan a Messi”

Avanza la Copa del Mundo Qatar 2022 y una de las favoritas ya certificó su clasificación a octavos de final; pues Francia lleva seis puntos de seis posibles y fue la primera en confirmar su presencia en la ronda de 16; por su parte, Argentina derrotó a México y se vuelve a ilusionar con la clasificación.

Así, Faustino 'Tino' Asprilla, analizó el presente de estas dos selecciones, y en exclusivo para RCN Radio, comentó lo que le han generado estas dos selecciones en las primeras jornadas, concluyendo que Francia es la principal favorita y Argentina tiene mucho por mejorar.

Las percepciones del Tino Asprilla sobre Francia y Argentina en Qatar 2022

De entrada, el exjugador de la Selección Colombia comentó que "Francia volvió a demostrar que es la gran favorita para llevarse este Mundial", teniendo en cuenta que derrotó a Dinamarca por el grupo D. "Tiene un equipo muy completo, pese a la falta de Kanté y de Pogbá, pero tienen a Mbappé y eso dice mucho", apuntó Asprilla.

Ya en la contraparte puso a Argentina, pues tras la victoria frente a México dejó saber que propuso "muy poco, y hay jugadores que andan en muy bajo nivel", sin dar los nombre concretos. Además, comentó que "si no mejoran, va a ser muy difícil que lleguen a la fina de la Copa del Mundo".

Por último, reconoció que "toda la responsabilidad en ataque se la están dejando al mismo de siempre que es Lionel Messi", por lo que considera que desde el cuerpo técnico se deben generar alternativas para que Argentina sea más fuerte en ataque.

Cabe recordar que en la próxima fecha Argentina se medirá a Polonia en un juego en el que urge una victoria; por su parte, Francia chocará con Túnez en donde un empate le basta para quedarse con el primer puesto.

Los cruces de octavos de final pondrán en común a los clasificados de los grupos C y D, por lo que no se descarta un choque Argentina vs Francia si los gauchos son segundos y los galos se apoderan de la primera casilla.

