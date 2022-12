"Lo hicieron feliz a él": Bilardo, la emotiva forma en que vivió el título de Argentina

Ver a la Selección Argentina campeona de la Copa del Mundo representa evocar algunos momentos y personajes representativos del fútbol suramericano, un espacio en el cual siempre habrá un lugar especial para Carlos Salvador Bilardo Digiano, o 'El Doctor', dada su especialidad de médico ginecólogo.

Pero si se habla en lo estrictamente deportivo, Bilardo fue el entrenador que comandó la selección de 1986 al título del Mundo en México, esa que tenía a Diego Armando Maradona marcado con el dorsal '10' y que dejando en el camino a Inglaterra y a Alemania -entre otras- representó uno de los mundiales más importantes de la historia.

Ahora, con Bilardo rozando los 85 años de edad, el entrenador ha tocado algunos niveles que son difíciles de asimilar, teniendo en cuenta que fue diagnosticado con el síndrome Hakim-Adams, el cual es un trastorno que implica demencia -entre otras consecuencias-.

Así, Bilardo no es conocedor de varios aspectos, incluso llegándose a saber que no ha sido informado sobre la muerte de Diego Armando Maradona; no obstante, y al margen de ello, este domingo 18 de diciembre vivió una imagen que seguramente le recordará quién es y el aporte que ha generado para el fútbol de este lado del mundo.

Pues en redes sociales salió a relucir una fotografía de 'El Doctor' Bilardo presenciando en televisión el momento en que Lionel Messi besa el trofeo de la Copa del Mundo; esto, en una entrevista concedida a un medio de comunicación argentino.

Consecuentemente las personas agradecieron al plantel de Argentina por recordarle a Bilardo quién es y lo que representa para esta nación; asimismo, se ha visto como una señal de agradecimiento para quien llevó al segunda Copa del Mundo a suelo gaucho.

"Lo hicieron feliz a él. Gracias", fue el mensaje escrito por una cuenta relacionada con el entrenador porteño.