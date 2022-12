Los jugadores brasileños dividen opiniones después de celebrar sus goles en la aplastante victoria ante Corea del Sur (4-1) el lunes con bailes estrafalarios, a los que incluso se unió el reservado entrenador Tite.

La 'Canarinha', una de las favoritas a ganar el título en Catar, realizó una exhibición temible de fútbol ofensivo para enviar a Corea del Sur a casa y avanzar a cuartos de final del Mundial, donde chocará con el subcampeón de 2018, la Croacia de Luka Modric.

Los de Tite se fueron adelante en el minuto siete a través de Vinicius Jr y Neymar marcó de penal (13) en su regreso luego de una lesión en el tobillo derecho que lo marginó de los dos últimos juegos.

Pero fue la manera poco ortodoxa en que celebraron al anotar lo que atrajo la atención de muchos, con los brasileños desplegando una serie de coreografías que prepararon antes de debutar en el torneo.

"Miren, nunca había visto tanto baile, es como ver 'Strictly'", dijo el excapitán del Manchester United Roy Keane, en referencia a un popular show de la televisión británica en el que celebridades compiten en un concurso de danza.

"No puedo creer lo que estoy viendo, en serio no puedo", agregó el ahora mordaz comentarista televisivo, reconocido por sus entradas violentas en sus tiempos de futbolista. "No me gusta esto, creo que es muy irrespetuoso con el adversario".

Incluso Tite, una figura de autoridad que se esfuerza por nunca perder la compostura, lanzó algún movimiento con sus jugadores frente a su banquillo después de que Richarlison anotara un precioso tercer tanto en el minuto 29.

El atacante del Tottenham (ENG) dijo que habían practicado la celebración antes del juego, que fue el clásico movimiento de picoteo que hace honor a su apodo de 'Palomo' (Pombo, en portugués).

"Ese clima alegre y feliz es importante, la alegría del profesor nos contagia dentro del campo", afirmó el goleador brasileño.

"El mejor momento de nuestro hermoso deporte"

El exinternacional estadounidense Alexi Lalas, quien disputó la Copa del Mundo de 1994, se mostró favorable a los festejos coloridos, comunes en varios países de Sudamérica y que ya habían ocurrido en otras ediciones mundialistas.

"Si eres alguien que frunce el ceño y queda irritado y malhumorado por los jugadores de fútbol que bailan después de marcar un gol, o por los jugadores brasileños que bailan después de marcar un gol, y tienes un concepto erróneo de lo que es la deportividad... entonces yo siento pena por ti".

"Siento pena porque la vida que vives no tiene alegría", dijo a Fox Sports. "Si quieres bailar, si quieres cantar, si quieres dar vueltas como un loco, haz lo que quieras para celebrar el mejor momento de nuestro hermoso deporte".

Pero Graeme Souness, otro experto británico, no estaba dispuesto a aceptar ese tipo de conmemoraciones.

"Es solo cuestión de tiempo antes de que alguien se le atraviese a uno de estos brasileños", dijo el excentrocampista del Liverpool (ENG) y de Escocia, notoriamente resistente a una de las clásicas formas brasileñas de celebrar un gol.