"Los grandes favoritos no ganan los Mundiales": Scaloni pide bajar la presión sobre Argentina

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, diluyó este lunes, en la víspera de medirse a Arabia Saudita en el debut, el estatus de favorita de su equipo y aseguró que a su juicio existen "ocho o diez" selecciones capaces de ganar el Mundial de Catar.

Vea también: Argentina vs Arabia Saudita EN VIVO: Hora y canal de TV para el Mundial de Qatar este martes

Pregunta: ¿Tiene ya el equipo titular definido para el debut ante Arabia Saudita?

Respuesta: "El equipo está decidido, ya se lo he dicho a los jugadores. Es un poco lo que venían diciendo ustedes (los periodistas), no va a haber cambio de esquema. Lo verán mañana (martes, día del partido)".

P: Muchos europeos sienten que Brasil y Argentina están por encima y pueden ser los favoritos de este Mundial...

R: "Los grandes favoritos no ganan los Mundiales habitualmente. Hay grandes selecciones, no menos de ocho o diez que pueden ganar el Mundial. Es verdad que los sudamericanos no han tenido opciones de llegar a la final recientemente, salvo en el caso de 2014 con Argentina. Los detalles harán campeona del mundo a una selección y no tiene por qué ser la favorita".

P: ¿Da tranquilidad para este torneo romper el año pasado en la Copa América la larga racha sin títulos?

R: "Ahora el equipo sale a jugar mucho más tranquilo, la presión externa no está. Antes de ganar (la Copa América) ya les decía que el sol sale mañana otra vez, que siempre hay que estar tranquilos. Ahora eso se consiguió y salimos más tranquilos que nunca a la cancha. Para jugar un Mundial es clave salir liberado. La carga emotiva es diferente".

Le puede interesar: Argentina tiene plan B si no va Messi; la titular para el debut en el Mundial

P: ¿Cómo vive el equipo estos primeros días en Catar?

R: "Lo que mejor llevamos es el día a día, el proceso. Tanto cuerpo técnico como jugadores disfrutamos de vivir un Mundial. Cuando estás en el césped, la cancha y el entrenamiento son momentos para disfrutar. Sabiendo que el equipo está bien y hemos logrado llegar al partido de la forma que queríamos".

P: ¿Qué siente cuando hay colegas como Luis Enrique que tienen ese reconocimiento hacia Messi?

R: "Luis Enrique habla porque lo entrenó (en el FC Barcelona), sabe lo que significa. Yo puedo disfrutar de él cuando puedo tenerlo. Que los argentinos lo disfruten, es una maravilla que pueda jugar con nosotros un Mundial. Todos los elogios se quedan cortos".