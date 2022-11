Luis Enrique se estrenó como 'Streamer' y se mostró al natural antes del mundial

Contó interioridades, como la sesión de fotos que los internacionales hicieron para la FIFA este viernes y la satisfacción por el buen estado del campo de entrenamiento junto a las instalaciones de la Universidad de Qatar.



"A ver si a alguno le da por estudiar", bromeó. "No hay lujo, pero tampoco lo necesitamos y así reforzamos el objetivo de crecer con problemas, como ha sido comunicar a Gayá que se tiene que ir a casa. Es la historia de la vida y mañana hay que acoger con cariño a Balde. Lo que nos junta son los problemas graves y hay que afrontarlos, dejarlos pasar y prepararse para lo que viene", comentó.



Su humor lo mostró cuando leyó un cántico que le dedicaban en su etapa de jugador en referencia al también exfutbolista Emmanuel Amunike. "Un gran saludo a Amunike, a un compañero y amigo que tengo muy presente. Muchas gracias por recordármelo", bromeó entre risas.

"Ya ni me acuerdo del codazo de Tassotti. Tuve la oportunidad de conocerlo, me llevó un tiempo, no os voy engañar, porque fue muy injusta la manera de salir del Mundial. Me tocó a mí, que también metí codazos aunque no rompí ninguna nariz. Le mando un fuerte abrazo", dijo vestido con una camiseta blanca que mostraba a Naranjito, mascota del Mundial'82, en el pecho con el 21, su dorsal en el pasado.



Con naturalidad trató preguntas sobre los ausentes de la lista e incluso mandó un saludo cariñoso a Borja Iglesias, delantero del Betis. "Lo que me fastidia a mí es dejar algunos jugadores en casa. Lo entiendo, es el debate que hay y es lógico, tiene que ser así pero soy el que toma las decisiones", señaló.



"El Panda (Borja Iglesias) lleva muchos goles y muy buenos. Ha sido una pena porque además de su gran nivel tiene una energía tan bonita que se merece todo lo mejor. Le mando un abrazo", aseguró antes de elegir a David Villa como el mejor jugador de la historia de la selección española