Más detalles a la luz: Deschamps se sintió traicionado por Benzema y eso desató el conflicto

La Selección de Francia llegó a la final del Mundial de Qatar 2022, mismo en el que estuvo ausente Karim Benzema, quien llegó lesionado a cumplir con el llamado, pero a los pocos días tuvo que irse porque no pudo recuperarse del todo.

Vea también: "La historia se acabó": Benzema anunció su retiro de la Selección de Francia

Mientras Francia jugaba cada partido, el delantero del Real Madrid estaba haciendo todo el trabajo para ponerse a punto, tanto que ya tenía la autorización del club para regresar a Qatar y jugar la final, pero parece que Benzema se negó por completo.

Tras esa situación, iniciaron los rumores de la mala relación entre el jugador y Didier Deschamps, misma que se hizo más fuerte cuando este lunes Benzema anunció su retiro de la selección, pues al parecer no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando y que era apoyado por la Federación Francesa de Fútbol.

Ahora bien, tras más detalles de la mala relación, el diario L'Equipe confesó que el detonante de todo esto era que Benzema mintió al cuerpo técnico sobre su estado físico.

Le puede interesar: Como un hincha más: Benzema apoya a sus compañeros previo a la final entre Argentina y Francia

Así mismo, Antón Meana de El Larguero dijo que "Benzema no le dijo la verdad a Deschamps. Que no estaba tan bien físicamente como intentó aparentar. Que la FFF le ve en los entrenamientos, ve que no está bien y Deschamps siente una relativa traición. Por eso le manda para casa".

Tras ver el hecho, "Su entorno cuenta que se hubiese recuperado en el partido 2 o 3, sin volverse a Madrid. Benzema comentó en privado que se quedaba en Doha y le dieron un billete sin vuelta" añadió el periodista.

Así las cosas, parece que no habrá más vínculo entre Benzema, la FFF y Didier Deschamps.