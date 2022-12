"Mbappé es el mejor, Messi estuvo relativamente bien"; Gatti hizo de malo en festejo de Argentina

Hugo Gatti lo volvió a hacer y dejó claro que el fútbol de Messi no lo deslumbra, independiente que haya sido elegido el mejor jugador del Mundial de Qatar y se haya llevado el título tras vencer a Francia por penales.

El 'Loco' señaló que el jugador del PSG estuvo algo más que bien en Qatar; por contra, destacó lo que hizo Mbappé, señalándolo como el mejor jugador del mundo ante lo mostrado en la final con sus tres goles.

Vea también: Polémica servida en Argentina: jugadores no celebrarían el título del Mundial con el Gobierno

“Es verdad, Messi estuvo bien, relativamente estuvo bien, pero te dije que para mí Mbappé es el mejor del mundo y el que más futuro tiene ahora. Van a decir El Loco es anti argentino porque digo verdades que yo siento o veo”, dijo Gatti en El Chiringuito.

José Pedrerol, conductor del famoso programa en España, le dijo con cierto tono de ironía que Messi ya había superado a Maradona, a lo cual Gatti respondió sin ningún tipo de duda: “No, no, no.. A Diego nadie”.

Le puede interesar: Un extécnico de Argentina alaba a Scaloni tras ganar el Mundial: "Es un mérito muy grande"

“Primero a Pelé no lo supera nadie y acá en Argentina, a Diego no lo supera nadie. No sé si la verdad, pero es mi verdad. Por cómo vi el fútbol, cómo lo jugué y veo todo ahora. Por ejemplo, Di María fue un fenómeno y nadie dice nada”, agregó el ex arquero de equipos como River Plate, Gimnasia y Esgrima y Boca Juniors.

Gatti, en todo caso, destacó el trabajo de Argentina en la final ante Francia: “Fue normal. El primer de Argentina fue bueno, vi a una Francia asustada totalmente. Sacando a Mbappé, estaban muy asustados. Eso no quita el lucimiento de Argentina, que tendría que haber definido el partido en el primer tiempo”.