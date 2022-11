Messi se abrió desde Qatar: realidad de su estado físico y la "última oportunidad de este sueño"

Leo Messi, delantero de la selección de Argentina, aseguró en conferencia de prensa que llega al Mundial de Qatar 2022 "en un gran momento en lo personal y en lo físico", con la confianza de conseguir en su "última" participación su "sueño".



"Me siento bien físicamente. No tengo ningún problema", aseveró el atacante del París Saint Germain, que la víspera del debut de la Albiceleste en la Copa del Mundo contra Arabia Saudí quiso despejar dudas sobre su estado.

El jugador afirmó que tuvo un golpe y que, "por precaución", prefirió saltarse alguna sesión de entrenamiento, pero precisó que "no hay nada raro" y que estará en perfectas condiciones para saltar este martes al césped del estadio Lusail, escenario del debut de Argentina.



"No sé si llegamos mejor (que en 2018), pero venimos de ganar (la Copa América) y eso descomprime muchísimo y da más tranquilidad, te deja trabajar de otra manera, la gente no está tan encima y pendiente de los resultados", señaló.



Messi, de 35 años, aseguró que el Mundial de Qatar será "diferente" que los otros cuatro que ha jugado en su carrera porque "se disputa en otro momento de la temporada, con menos tiempo de preparación".



El jugador afirmó que no ha efectuado una preparación particular para este Mundial y que se limitó a acumular el máximo de minutos con su club.



"Me sentí más cómodo con más minutos y eso es lo que intenté, no hice nada especial, trabajé como hice toda mi carrera. Es seguramente mi último Mundial, mi última oportunidad de conseguir el sueño que todos tenemos", dijo.



Messi aseguró que Argentina debe prolongar la racha de resultados que viene teniendo y que le permite afrontar la competición con menos presión.



"Esperamos seguir haciendo lo que venimos haciendo desde hace tiempo con este grupo, que crece partido tras partido, que se siente bien en las convocatorias y en el terreno de juego", subrayó.



En plena racha con el PSG y con la selección, Messi no quiso decir si es el mejor momento de su carrera, pero destacó que se ve "más maduro", lo que le lleva a "disfrutar más del presente, cada momento al máximo"



"Antes no lo pensaba, solo disfrutaba de jugar y los partidos eran tan seguidos, cada tres días, que no daba tiempo. Enseguida llegaba el siguiente partido y quería más, seguir ganando. Pasaban desapercibidas cosas importantes. Hoy soy más consciente", señaló.

Messi destacó el momento que vive el grupo, con muchas figuras jóvenes que jugarán su primer Mundial y que deberán "manejar la ansiedad" que "durará cinco minutos".



"Haremos lo que hacemos todo este tiempo, jugar, ir a buscar el partido desde el principio, respetando al rival como venimos haciendo", comentó.



La figura del equipo albiceleste se ha convertido en una de las imágenes del Mundial, en el que la bandera de Argentina es una de las que más se ve en las calles de Doha.



"Es algo hermoso que mucha gente que no es argentina desea que Argentina sea campeón, en buena parte por mi. Soy un agradecido por el cariño que recibí en toda mi carrera. Esto es una muestra más. Me pone feliz que mucha gente desee lo mismo que yo", aseguró.