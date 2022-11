México vs Polonia EN VIVO: Hora y canal de TV para el Mundial de Qatar este martes

Por otro lado, el artillero polaco, Robert Lewandowski, quien es figura en el Barcelona, buscará su primer tanto en un Mundial y ante el fútbol aéreo de los europeos, sumado de la altura del delantero, puede poner en peligro a la Selección mexicana. Lewandowski es un referente importante para los ‘Blanquirojos’ pues se alza como goleador de Polonia, al haber contribuido con 13 goles en la campaña de clasificación de los polacos.

En la posible alineación de México contraría con ‘Memo’ Ochoa en el arco, en la defensa se ubicarían Jorge Sánchez, Cesar Montes, Héctor Moreno y Jesús Gallardo; en la zona media estarían Edson Álvarez, Héctor Herrera y Luis Chávez; y el ataque estaría construido por Hirving Lozano, Alexis Vega y Henry Martín.

Siga México vs Polonia: hora y canal de TV para ver el Mundial este martes

El partido México vs Polonia se puede ver en Colombia y toda Sudamérica por Canal RCN y Directv Sports Colombia. En Estados Unidos a través de Foxsports.com, Peacock, SiriusXM FC, UFORIA App, Telemundo Deportes En Vivo, Fox Sports 1, Telemundo, Sling, FOX Sports App. Y en México por Blue To Go Video Everywhere, TUDN En Vivo, Azteca 7, Canal 5 Televisa, Sky HD, Azteca Deportes En Vivo, Blim TV, VIX+, TUDN, Las Estrellas. También puede seguir el partido por Antena2.com.

Horarios del partido

Colombia, México, Perú y Ecuador: 11:00

Venezuela, Bolivia y Paraguay: 12:00

Argentina y Chile: 13:00

Estados Unidos: 12:00 (este), 08:00 (pacífico)