Modric sigue sin digerir el penal a Argentina: "es uno de los peores árbitros que conozco"

Luka Modric, capitán de Croacia, se mostró orgulloso de los “valores” demostrados por su equipo tras caer frente a Argentina (3-0) en las semifinales de Qatar 2022 a la vez que aseguró que “el mundo” les “respeta mucho más tras la derrota”.

“El mundo nos respeta mucho tras la derrota. Nuestros aficionados demuestran el orgullo que sentimos al estar entre los cuatro mejores del mundo. Como en Rusia 2018, ahora en Qatar, soy un orgulloso capitán de la selección nacional que ha demostrado nuevamente fuerza, unidad, coraje y carácter de luchadores para nuestra Croacia”, compartió en sus redes sociales.

“Estos son valores que no se pueden cambiar cuando las cosas están difíciles. ¡Son más importantes que eso! ¡El sábado continuamos con orgullo por ese camino! CROACIA SOBRE TODO”, completó.

Croacia, subcampeona en Rusia 2018, jugará por quedar tercera en Qatar 2022 el próximo sábado en un encuentro en el que se enfrentará a la que caiga derrotada del duelo entre Francia y Marruecos de este miércoles.

Aunque quiso evitar hablar del árbitro, al final el capitán de Croacia fue tajante con la actuación del árbitro Orsato en el penal que le dieron a Argentina en el primer tiempo: "No me gusta hablar de los árbitros, pero es imposible no hablar de éste árbitro (Orsato), porque es uno de los peores que conozco. Me ha pitado muchas veces y nunca tengo buena memoria de él, pero es un desastre. El primer penal nos ha matado