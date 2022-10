Mundial de Qatar: Una supercomputadora predijo cuál será la final

La emoción de la Copa del Mundo se siente a pocos días de que ruede el balón en Qatar. Es normal que muchos fanáticos decidan hacer sus apuestas buscando predecir quién será el campeón de la cita orbital, incluso hay quienes se animan a dar sus pronósticos con base en las estadísticas y la tecnología.

La agencia de investigación BCA Research llevó a cabo un estudio denominado "The Most Important Of All unimportant Forecast 2nd Edition 2022, FIFA World Cup”, en el que usaron inteligencia artificial para vaticinar a las dos selecciones que jugarán la final mundialista el próximo 18 de diciembre en el Estadio Lusail de Qatar.

Para ello, recopilaron estadísticas de los jugadores tanto en la vida real como en el videojuego FIFA, propiedad de EA Sports. Por otra parte, tomaron en cuenta los 192 partidos de fase de grupos y en los 64 partidos de eliminación directa de los últimos cinco Mundiales.

Todos los resultados fueron procesados por una supercomputadora, la cual arrojó una final que a lo mejor muchos hinchas del fútbol esperan ver: Argentina vs Portugal, las selecciones lideradas en la cancha por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, respectivamente.

Argentina llega a Qatar 2022 como una de las selecciones favoritas al título. Cabe recordar que fue campeón de la Copa América en 2021 y llegó a la gran final del Mundial de Brasil 2014, donde perdió con Alemania. Mientras que Portugal se alzó con el título de la Eurocopa en 2016, venciendo a Francia en la final.

Esta investigación también señala que la final entre gauchos y lusitanos se definirá en lanzamientos desde el punto penal, donde la selección sudamericana tiene más probabilidades de salir campeón.

"A lo largo de la historia en Mundiales, el cuadro sudamericano ha ganado cuatro de sus cinco tandas de penales en las Copas del Mundo con un 77% de éxito en los tiros. Mientras que Portugal únicamente ha disputado una ronda, en la que cayó ante Inglaterra en 2006 con una tasa de conversión del 60%", precisó el estudio.

Este será posiblemente el último Mundial tanto para Messi como para Cristiano Ronaldo, los dos mejores jugadores del mundo en los últimos 15 años; por lo que ganar el título de la Copa del Mundo será para ambos la mejor forma de sellar una exitosa carrera en la que conquistaron todos los títulos individuales y colectivos.