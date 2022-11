Mundial Qatar 2022: Dua Lipa no cantará en la inauguración

La cantante británica, Dua Lipa, con un largo mensaje en sus redes sociales, confirmó que no cantará en el Mundial Qatar 2022.

Hace un par de semanas, la filtración de un tuit ocupó los titulares del mundo pues por medio de la cuenta oficial en Twitter de los World Music Awards durante unos minutos se publicó un trino que decía lista de artistas participantesal evento, entre los que se encontraban los colombianos Shakira y J Balvin, el grupo surcoreano BTS, la banda estadounidense Black Eyed Peas, la canadiense Nora Fahei, el nigeriano Patrick Nnaemeka Okorie y la cantante inglesa Dua Lipa, sin embargo, minutos después dicha "información oficial" fue eliminada.

Dua Lipa aclará que no cantará en Qatar 2022

A través de las redes sociales, la artista inglesa escribió un largo mensaje explicando la situación. "Actualmente hay mucha especulación sobre mi presentación en la ceremonia de apertura de la Copa del Mundo en Qatar. No me voy a presentar y tampoco he estado involucrada en ninguna negociación para realizar. Estaré animando a Inglaterra desde lejos y espero visitar Qatar cuando haya cumplido con todas las promesas de derechos humanos que hizo cuando ganó el derecho a albergar la Copa del Mundo", puntualizó Dua Lipa.

Cabe mencionar que la cantante colombiana, Shakira, será una de las artistas encargadas de inaugurar el Mundial De Fútbol 2022, este 18 de noviembre, junto a grandes estrellas como Black Eyed Peas y la banda juvenil surcoreana BTS.