Mundial Qatar 2022: estos serán los cruces de octavos de final, según la data

La Copa del Mundo de Qatar 2022 dará inicio el domingo 20 de noviembre con el duelo entre Qatar y Ecuador, por el grupo A, siendo este sobre las 11:00 a. m. (hora de Colombia), y días previos a la inauguración del evento, ya las predicciones, basadas en datos y estadísticas, han aparecido.

Pues Matics, se ha dado a la tarea de estudiar cuáles son las probabilidades de que los combinados alcancen los octavos de final, y con base en el porcentaje que tiene cada uno, se ha definido cómo quedarán los grupos al finalizar la primera fase.

Teniendo en cuenta que luego de la fase de grupos, el formato del torneo obliga a que se crucen los rivales, también se puede afirmar que la data ha revelado los posibles cruces de octavos de final; instancia a la cual Francia, Brasil y Argentina, llegarían muy bien parados.

¿Cómo se establecen los partidos de octavos de final del Mundial de Fútbol?

Se han venido manejando 'cruzados', lo cual implica que el primero del grupo A se enfrente con el segundo de B, y viceversa, emparejando así mismo los grupos C y D, E y F, G y H.

Mundial Qatar 2022: partidos de octavos de final, según la data

Países Bajos vs Gales

Inglaterra vs Ecuador

Argentina vs Dinamarca

Francia vs Polonia

España vs Bélgica

Croacia vs Alemania

Brasil vs Uruguay

Portugal vs Suiza

Asimismo, se concluye que el grupo que tendrá una definición más apretada será el G, pues Brasil tiene un 93& de probabilidades de avanzar, pero Suiza y Serbia tienen números similares con 46.8 vs 45.3 para los suizos. Las demás zonas cuentan con una diferencia más amplia.

Es menester recordar que en octavos de final se jugarán dos partidos por día, siendo los cruces de los grupos A y B el 3 de diciembre, los del C y D el 4, el E y F el 5 y los del G y H el 6.