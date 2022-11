Ni en Qatar se olvidan de Luis Díaz y sus condiciones: "Es increíble"

Una de las grandes ausencias de la Copa del mundo de Qatar 2022 es la de Luis Fernando Díaz, quien no pudo hacer presencia dada la colocación de Colombia en la sexta casilla de las Eliminatorias suramericanas. No obstante, los participantes no se olvidan de él.

Y en esta oportunidad fue el defensa central Virgil van Dijk, de Países Bajos, quien exaltó las condiciones del atacante de Liverpool, teniendo en cuenta que comparten vestuario en el Liverpool, bajo el mano de Jurgen Klopp. Previo al debut de los neerlandeses ante Senegal, mostró admiración.

Pues en un diálogo con Pitch Side, el zaguero dio a conocer sus percepciones de dos jugadores de Liverpool, siendo estos Ibrahima Konaté y Luis Fernando Díaz Marulanda.

Del primero de ellos contó que "es un jugador increíble por ahora, pero también para el futuro", permitiendo que el francés de 23 años es importante en la primera línea de los Reds y de a poco se puede convertir en un inamovible del Liverpool.

Virgil van Dijk aplaudió a Luis Díaz

Por su parte, de Luis Díaz, el neerlandés dijo que "también Luis Díaz es increíble", dando a conocer que el guajiro es clave en el Liverpool, y más por la forma en que se adaptó a la propuesta de Jurgen Klopp.

"Llegó en el invierno, y sé lo difícil que puede ser unirse a un nuevo equipo y establecerse tan rápido como lo hizo", afirmó van Dijk, quien comentó que esta fue una etapa clave para el buen presente que vive en Liverpool.

Por último, el zaguero, quien estará presente en el debut mundialista contra Senegal, dijo que "esos dos muchachos se me vienen a la mente inmediatamente", cuando se trata de describir a futbolistas con proyección a escala mundial.