"No hay posibilidades, somos demasiado viejos": De Bruyne descarta a Bélgica para ganar el mundial

La Selección de Bélgica no tuvo su mejor arranque en el Mundial Qatar 2022. Más allá del triunfo ante Canadá en la primera fecha, el traspié en la segunda salida puso de nuevo la duda sobre el potencial de los diablos rojos para poder llegar a las instancias finales.

Para los europeos la caída 2-0 ante Marruecos no da buena señal de cara a lo que será la última jornada del Grupo F. Con el duelo pendiente ante Croacia el equipo de Roberto Martínez necesita un triunfo en la última jornada para meterse en octavos de final.

Una de las palabras autorizadas para hablar del presente del equipo belga es Kevin De Bruyne, el volante del Manchester City es una de las grandes estrellas del conjunto europeo y habló sobre las posibilidades de su seleccionado para conquistar la Copa del Mundo.

"¿Ganar el Mundial de Qatar? No tenemos posibilidades, somos demasiado viejos. Nuestra oportunidad era en 2018. Hemos perdido jugadores clave y los nuevos no son tan buenos", dijo el mediocampista en dialogo con 'The Guardian'.

Luego del complejo enfrentamiento ante el conjunto marroquí la reflexión del jugador belga apuntó a la actualidad de su seleccionado. Para Kevin es claro que la mejor generación de su combinado nacional estuvo presente en el Mundial de Rusia 2018, año en que terminaron cayendo en semifinales ante Francia,

Por ahora, los belgas deberán esperar a la última jornada ante Croacia para conocer su suerte en Qatar 2022. Solo un triunfo aseguraría el paso de los europeos a la siguiente fase debido a que el empate los pondría a esperar resultados ajenos para tener la chance de llegar a octavos.