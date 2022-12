"No pude dormir durante dos días": Van Dijk se sigue lamentando su penal errado ante Argentina

El Mundial Qatar 2022 terminó de gran manera con el título de Argentina en una final inolvidable ante Francia. El triunfo del equipo de Lionel Messi en suelo catarí dejó varias anécdotas para propios y extraños.

Para Virgil Van Dijk, el recuerdo de la cita mundialista no fue el mejor. El defensor holandés vivió un buen torneo hasta que tuvo que enfrentar al equipo de Lionel Scaloni en los cuartos de final de la Copa del Mundo. Allí en la definición de penales, el central del Liverpool falló su cobro en la tanda de penales tras el 2-2 en los 120 minutos.

"No pude dormir durante dos días después del partido contra Argentina. Me dolió mucho, tuve tardes y noches muy duras. Me desconecté del fútbol durante un tiempo y aproveché para estar con la familia, es lo más importante en la vida", dijo el central neerlandés en una entrevista posterior a la cita mundialista.

Luego de la eliminación de Qatar 2022 la polémica en referencia al seleccionado de la naranja mecánica generó todo tipo de reacciones. Para muchos a los jugadores europeos les faltó energía y concentración para haber derrotado a un equipo que en el papel era inferior.

Por ahora, el defensor espera pasar el trago amargo de la Copa del Mundo con su presente en el Liverpool. Los 'Reds' tendrán que afrontar lo que resta de su año deportivo tratando de remontar la diferencia que tiene en contra en la Premier League.