Pedri previene a España ante Marruecos: "Si tenemos diez minutos de desconexión, nos vamos a casa"

Pedri González advirtió de que España no puede volver a repetir la desconcentración que le costó encajar una derrota ante Japón y, ante el duelo de octavos de final del Mundial de Qatar, apuntó que si repiten "diez minutos de desconexión" se irán "para casa".

"Llegamos a una fase que si tenemos diez minutos de desconexión nos vamos para casa. Es normal que te pase en un campeonato así, sabemos que lo tenemos que mejorar y que no se puede repetir o estaremos fuera", dijo en rueda de prensa en el Centro Nacional de Convenciones de Doha.

Vea también: Todo acordado: Cristiano Ronaldo ya tiene equipo; cobrará 200 millones por temporada

Descartó Pedri que desde la motivación Marruecos vaya a superar a España y mostró máximo respeto por el rival: "La motivación en un partido de octavos de final de un Mundial la tiene cualquier jugador, es lo menos importante. Cualquiera que salga va a estar ultra motivado, con muchas ganas de afrontarlo. Eso no va a marcar la diferencia".

"Marruecos tiene muchísima calidad en jugadores que juegan en la élite y va a ser complicado. Sabemos que Hakimi es uno los pilares del equipo. Han pasado como primera de grupo haciendo un gran papel", reconoció.

Entre las virtudes del rival apuntó Pedri a la fortaleza física de Marruecos, que va a exigir a España a mostrar un buen nivel futbolístico para superarlos. "Tienen un medio campo físico que no nos va a dejar muchos espacios. Todas las selecciones nos buscan en uno contra uno porque saben que nos gusta tener mucho la pelota. Sabemos que nos van a apretar en el centro del campo", apuntó.

Y lanzó un mensaje de optimismo a la afición española: "Marruecos ha visto nuestros partidos y nos tendrá estudiados, vamos a cambiar cosas y a mejorar otras. Vamos a hacer un gran partido, estamos preparados, con muchas ganas y ambición para dar auténtica felicidad que merece la afición".

Le puede interesar: ¿Quién es Jude Bellingham, el jugador que podría opacar a Mbappé en el Mundial?

"Me encuentro muy bien jugando en la selección, es el estilo de juego que me gusta, donde me divierto tocando mucho balón que es cuando disfruto. En lo personal me encuentro bien, aunque el partido de Japón no es lo que esperábamos", sentenció.