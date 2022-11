Polémica en grande del VAR: grosero error que le quitó a Argentina el 2-0

La primera fecha de la Copa del Mundo Qatar 2022 permitió uno de los mayores 'batacazos', pues Argentina cayó 2-1 frente a Arabia Saudita por el grupo C, pese a que se fue arriba en el marcador muy temprano y acabó el primer tiempo siendo muy superior a su rival.

Sin embargo, ya en la segunda parte se lo vio a un Arabia muy enfocado y presionado a Argentina por las bandas, promoviendo que no llegaran balones aéreos, y cuando estos llegaron, se anticiparon sus defensas e impidieron más anotaciones de la Albiceleste.

No obstante, hubo algunos momentos del partido que no pasaron desapercibidos, y estos obedecieron a las tres anotaciones que le fueron invalidadas a Argentina en la primera parte por fueras de juego, pero hubo una que no debió ser sancionada.

Y es que Lautaro Martínez ingresó solo al área tras un pase frontal, y picando la pelota sobre el arquero puso el 2-0, pero el VAR llamó al juez central e invalidó la acción, siendo un error dada la posición del delantero.

Si bien cuando se trazaron las líneas, se determinó que el brazo estaba por delante del defensa central saudí, el fuera de juego se hace efectivo cuando se saca provecho a partir del hombro, y este sí estaba a la par con el saudí.

De tal forma, el árbitro central determinó que lo justo era no convalidar el gol del 'Toro', y por ende el partido se fue 1-0 al entretiempo. Ya en la segunda parte la historia es conocida, y Arabia le dio vuelta con dos goles en cinco minutos.

Ahora, la Selección Argentina se alista para afrontar la segunda fecha de la zona C contra México, y posteriormente se medirá a Polonia. Para avanzar como primera de su grupo, tendrá que ganar los dos partidos que restan.