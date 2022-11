¿Por qué Sergio Ramos NO fue convocado para el Mundial?: ácida respuesta del DT de España

Durante toda la semana las diferentes selecciones están dando su lista para enfrentar el Mundial de Qatar, mismo que inicia el próximo 20 de noviembre y que ha presentado varias novedades dentro de los jugadores, ya que muchos de ellos se han lesionado en lo que va de la temporada.

Precisamente la Selección de España dio su lista en la mañana de este viernes y dentro de los elegidos por Luis Enrique, la principal novedad fue la ausencia de Sergio Ramos, el defensa que se pierde esta oportunidad después de disputar los mundiales del 2006, 2010, 2014 y 2018.

Luego de dar los nombres de los elegidos, el entrenador de este país salió a la rueda de prensa para contestar algunas preguntas que tenían los periodistas, pero antes de hacerlo, inició diciendo que: "Hay jugadores que se han quedado fuera de la lista que por merecimientos deberían estar, soy el primero en reconocer eso, pero debo decir que tengo plenitud y satisfacción de estar en un gran momento".

Luego de especificar eso, muchos quisieron saber por la ausencias, más por las de algunos como Ramos, quien hace una semana dijo que estaba en disposición para ir, a lo que el DT contesto de forma muy ácida que "pasa a todos los seleccionadores del mundo. No voy a entrar a valorar a los jugadores que no están en la lista, todos aquellos que hayan contribuido a lo largo de mi etapa les doy mi reconocimiento, pero a partir de ahora los importantes son los 26 que están".

En otra respuesta que dio, fue claro en que no quería dar argumentos sobre si había o no hablado con el defensa, pues no era de su interés llevar esa información a la opinión pública, eso haciendo acotación a la última Eurocopa cuando se confesó que sí había llamado a Ramos para decirle que no estaba dentro de la convocatoria.

Con esto, quedó claro que su prioridad ahora es jugar los siete partidos con los 26 escogidos, donde muchos de ellos son debutantes en la cita orbital, entre ellos Eric García, quien será el reemplazo de Ramos para esta oportunidad.