Primer entrenador que se quedaría sin trabajo tras quedar eliminado del mundial

Félix Sánchez, entrenador español de Catar, subrayó que la intención de su selección era intentar competir y sobre su futuro se mantuvo al margen e indicó que no hay nada decidido.

"Hemos intentado competir al máximo nivel. Somos conscientes de que íbamos a intentar competir. En algunos momentos lo hemos conseguido. Mi futuro no lo sé. Mi futuro ha sido jugar este partido contra Países Bajos y ahora a darle vuelta y a pensar pero no hemos decidido nada a partir de hoy", dijo Felix.



"Una de las claves de la selección de Catar es que hay un plan un proyecto de país que no depende de una persona, ni de mi. La Federación va a planear cual serán los siguientes pasos. Jugar la Copa de Asia, la clasificación para la Copa de Asia y ya se verá", insistió el técnico español, que defendió el papel de sus jugadores a pesar de haber perdido los tres partidos.

"Este escenario se podía dar. El objetivo era competir, intentarlo. Lo hemos visto. Hemos hecho dos buenos partidos con Senegal y Países Bajos. En el primero no estuvimos a nuestro nivel. Las conclusiones son esas. Somos realistas", añadió.



"Hemos jugado ante un gran equipo, uno de los favoritos probablemente. Era muy difícil para nosotros. Hemos competido durante muchos minutos a un gran nivel. A la afición darle las gracias por el apoyo y agradecer a la gente que ha venido hasta aquí para disfrutar un partido ante una gran selección", dijo el seleccionador.