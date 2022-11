El Mundial de Qatar 2022 está a menos de 48 horas de empezar y las críticas sobre la situación social del país siguen siendo cada vez más fuertes, por eso, el secretario general de la cita orbital, Hassan Al Thawadi, salió a darle un fuerte mensaje a todas las personas que están directamente involucradas en dicho evento deportivo.

“El domingo por la noche, en Al Khor (Qatar), se escribirá en la historia un momento histórico en el mundo árabe, cuando Qatar y Ecuador inauguren la Copa del Mundo. La ceremonia de apertura y el saque de honor pondrá fin a un largo y, a veces, arduo camino de 12 años" fue lo que inició diciendo este hombre.

Por otro lado, confesó que “esta Copa del Mundo es probablemente la más escrita y comentada, incluso antes de que se haya lanzado un balón. Es muy lamentable que gran parte de estos comentarios se hayan desviado hacia la aceptación de la desinformación, el rechazo de los matices y la profundidad, y que a menudo se apoyen en tropos racistas basados en prejuicios y estereotipos de larga data sobre Oriente Medio y el mundo árabe”.

“En el actual clima mundial, debemos valorar estas raras oportunidades de reunirnos. La belleza de la Copa Mundial es que atrae a personas de todos los rincones de la tierra, de todas las profesiones y condiciones sociales, y deja un legado de amistad y entendimiento que acaba con los malentendidos, los prejuicios y los estereotipos” continuó.

Y finalizó con 'indirectas' a todos los comentarios que se dicen: “A pesar de los que creen que Qatar y el mundo árabe no son aptos o no merecen ser anfitriones, los hechos sugieren que la gente no está de acuerdo: el 97% de las entradas están vendidas. El Reino Unido está entre los cinco primeros mercados de esas ventas. Nos entusiasma recibir a la gente y compartir la cultura de la hospitalidad que apreciamos como qataríes y árabes".