Qué es cierto y qué no de Qatar: hincha que estuvo en el Mundial dio su versión de lo que vio

¿Y las mujeres? ¿Es verdad que no podían andar en shorts o faldas?

En este punto les hablo desde lo que vi, más no con la verdad absoluta; en cuanto a las mujeres locales, les cuento que todas respetan mucho su cultura y usan su vestuario dejando a la vista solo su rostro y en algunos casos solo sus ojos; pero por otro lado están las turistas: la realidad es que yo vi bastantes mujeres en shorts y pantaloneta y nunca vi que les dijeran algo las autoridades; de hecho, una modelo croata se volvió viral por asistir a los estadios en escotes muy pequeños. Aunque no tuvo problemas al comienzo, las autoridades sí tomaron medidas al final; bueno, sobre este tema, sé que es polémico exponer opiniones personales, pero teniendo en cuenta lo que se había dicho de Qatar, siento que, por sentido común, no había necesidad de mostrar de más, pero bueno, cada quien es libre.

¿Alguna restricción curiosa o de la que nadie habla?

Sé que poco se ha hablado de este tema, pero a mí sí me sucedió algo muy particular, y es que para ingresar a los estadios se pasan dos filtros. En el primero te revisan la maleta y los accesorios que se lleven. Cuanto menos sean, más fácil será ingresar. La verdad es que no ponen problema por esto, pero, yo sí tuve una revisión más detallada por una razón, fui con una bandera que tenía el escudo de Bogotá y de Millonarios; no creí que hubiese lío, pero los guardas de seguridad si consultaron a las autoridades sobre sí mi bandera no tenía algún simbolo político, principalmente porque para ellos el escudo de Bogotá parecía tener algo que lo relacionaban con otros países, al final pude ingresar; ahora bien, la bandera no fue el único detalle, también lleve la camisa de Millonarios del año 2017 y no pude ingresar con ella, ¿Por qué? por el logo de Pepsi, no se permitía ya que Coca-Cola es una de los grandes patrocinadores del Mundial.

¿Hay cultura futbolera en Qatar?

Imagínense que el primer día que llegué a Qatar me lleve una gran decepción; quería ver la inauguración del Mundial pero no en el estadio ni en el FanFest, sino en un lugar común, en un centro comercial o en una tienda mientras comía algo, así que me bajé en una estación del Metro cualquiera.

Desafortunadamente era un barrio común del país y me encontré con la sorpresa de que no encontré un lugar para ver el partido, y eso que jugaba Qatar... Eso me dejó impresionado y al final no vi la inauguración ni el partido, apenas vi los 10 minutos finales del encuentro en un televisor pequeño rodeado de un grupo de unas 15 personas en una tienda donde no supe qué vendían pero parecía un café Internet; recorrí un centro comercial y varias calles y solo en una tienda de comida vi que tenían la transmisión del partido, de resto en ningún otro lugar.

¿Y cómo era el código de vestimenta para los hombres?

Les tengo que confesar que antes de viajar al Mundial, tuve que leer bastante sobre cómo ir sin que pudiera ofender a alguna autoridad del país, pero estando allá me sentí tan libre que fui al estadio en pantaloneta y no tuve ningún problema, ni siquiera me dijeron algo, entonces es bueno desmentir ese mito de que la vestimenta sería un problema tanto para mujeres como para hombres.