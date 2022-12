¿Qué pasará con la 'Scaloneta'?: AFA ya definió el futuro de los campeones mundiales

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, afirmó este lunes que no tiene "dudas" sobre la continuidad de Lionel Scaloni como seleccionador de la Albiceleste frente a algunos rumores surgidos en las últimas horas.



"No tengo dudas de que va a continuar siendo el DT -director técnico- de la selección argentina", expresó el dirigente en una rueda de prensa ofrecida en la Casa de Gobierno de la provincia de San Juan (oeste del país), a donde acudió para cumplir una promesa después de que la selección se proclamara campeona del Mundial de Qatar 2022.

Tapia, nacido en Concepción (provincia de San Juan), siente gran devoción por la Difunta Correa, figura pagana adorada en Argentina y Chile, a la que prometió ofrecerle el título de la Copa del Mundo, por lo que este lunes visitará su santuario.



El dirigente resaltó que, en cuanto el técnico regrese a Argentina de un viaje de urgencia que debió hacer en las últimas horas, concretarán el acuerdo para que Scaloni siga al frente de la Albiceleste.



"Scaloni es el técnico de la selección argentina. Nosotros los dos somos hombres de palabra, nos dimos la mano, nos dimos el sí de palabra. Él está viajando porque uno de sus chicos no tenía pasaporte y vuelve acá a Argentina y, ni bien venga, vamos a terminarlo porque es lo que hemos hablado hasta el día de ayer", dijo Tapia.



El técnico de la Albiceleste concluye esta semana su contrato con la AFA y aún no ha habido renovación, en una negociación que se espera ardua considerando que el salario del exjugador del Deportivo de La Coruña, Racing Santander y Mallorca era bajo.



Durante su comparecencia pública, en la que le acompañó el gobernador sanjuanino, Sergio Uñac, el presidente de la AFA resaltó la "capacidad del 'Gringo' (apodo de Scaloni) de formar su cuerpo técnico", al tiempo que también el hecho de que Argentina no repitiera una sola alineación durante el Mundial de Qatar 2022.



"(Estamos) muy contentos con el proyecto, porque hay un recambio para mucho tiempo más y el mejor cuerpo técnico del mundo, porque lo ha demostrado", comentó Tapia.

El presidente también indicó que fue el exseleccionador César Luis Menotti, campeón del mundo con Argentina en 1978 y actual director general de Selecciones Nacionales de la AFA, quien le insistió en que debía hacer "contrato hasta el final del Mundial" a Scaloni y "salió muy bien".



Argentina logró el pasado 18 de diciembre el tercer Mundial de su historia, tras ganar los de 1978 y 1986.



La Albiceleste se impuso en la final del Mundial de Qatar 2022 a Francia en la tanda de penaltis (4-2) después de igualar 3-3 en los 120 minutos de juego.