River Plate llenó la cuenta: la millonada que recibe por la final del Mundial

El de Qatar 2022 va a ser un Mundial 'millonario' para el club argentino River Plate. El presente o el pasado reciente de varios integrantes de la Albiceleste en el conjunto de Núñez va a reportar grandes beneficios a las arcas de la entidad: nada menos que 1,1 millones de dólares.



La FIFA difundió recientemente las cifras que concederá a los clubes por ceder a sus jugadores para participar en el Mundial: es una forma de estimularlos para que no se opongan a la competición y, al tiempo, de compensar cuando alguno regresa con alguna dolencia física.

Vea también: Argentina vs Francia: favorito, pronóstico y cuotas para la final del Mundial de Qatar 2022



Según esas tablas, la FIFA concede casi 10.000 dólares por día que los jugadores permanezcan bajo la disciplina de sus federaciones nacionales, sea cual sea el número de minutos disputados en el torneo y sumando desde el inicio de la concentración.



Los premios para los clubes aumentan en función de la ronda de la competición a la que llegue el jugador, de manera que, por alcanzar la final, se abonan 375.320 dólares.



Y, para no perjudicar a los clubes de formación o a aquellos que hayan cedido o vendido recientemente a jugadores, considerando que muchas estrellas del orbe balompédico están fuera de sus países de nacimiento, establece un baremo por el cual los equipos donde los futbolistas han jugado los dos años previos al del Mundial se llevan un tercio del global acumulado.



ARMANI, EL ÚNICO LOCAL



El portero Franco Armani es el único de la selección argentina que compite en el fútbol local. Desde 2017, cuando cerró su carrera en el Atlético Nacional colombiano, donde jugó siete temporadas, el que fuera guardameta titular en el Mundial de Rusia 2018, milita en las filas de River Plate.



La curiosidad de su caso es que, sin ver un minuto de juego en el actual Mundial, los 'millonarios' van a embolsarse por su cesión algo más de 375.000 dólares, ya que, además, fue el primer futbolista de la Albiceleste en quedar concentrado, pues viajó con el cuerpo técnico el 6 de noviembre.



Además, otros cuatro jugadores que ya no están en clubes argentinos permitirán al River Plate, al Vélez Sarsfield y al Defensa y Justicia, los tres únicos beneficiados, recibir dinero por ellos.



El delantero del Manchester City y una de las figuras del Mundial, Julián Álvarez, permaneció en las filas del club de Núñez hasta julio de 2022, por lo que a los 'millonarios' les corresponden dos tercios del total: 250.213 dólares.



La mitad de esa cantidad, solo un tercio del aporte total, le toca también al River Plate por el defensa del Sevilla Gonzalo Montiel, quien estuvo hasta agosto de 2021; y por el centrocampista del Benfica Enzo Fernández, quien regresó a la disciplina riverplatense un año tras jugar cedido en Defensa y Justicia la 2020-21.

Le puede interesar: Argentina y el récord que busca igualar en la final de Qatar 2022 ante Francia



Además del 'Defe', que se lleva otro tercio por Fernández, el Vélez Sarfield se embolsará un tercio y parte de otro por la temporada 2020-2021 que Thiago Almada jugó en sus filas antes de fichar por el Atlanta United, de la liga estadounidense de fútbol (MLS).



De los tres clubes implicados, sin duda el más favorecido es el River Plate, que sumará 1.114.587 dólares por los jugadores cedidos a la selección argentina.



Además, debe contar con el dinero que un futbolista de otra selección, el uruguayo Nicolás de la Cruz, generó en el torneo. Como la Celeste no superó la primera fase, la compensación queda en casi 239.000 dólares, lo que, sumado a lo ya mencionado, hace que la cantidad ascienda a 1.353.587 dólares.



En resumen: un Mundial 'millonario' para River Plate.