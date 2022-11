Scaloni lamenta la derrota pero rescata a Argentina: "El primer tiempo fue todo nuestro"

El seleccionador de Argentina Lionel Scaloni reconoció que la derrota sufrida ante Arabia Saudí es "difícil de asimilar" pero recordó que el resultado no altera nada la situación del equipo albiceleste que, en cualquier caso, tiene que ganar los dos siguientes partidos.

"Es difícil de asimilar porque en cinco minutos hicieron los dos goles, los únicos tiros al arco. No queda otra que levantarse y seguir, hay que ganar los dos partidos que quedan. Es un día triste pero cabeza arriba y a seguir", analizó Scaloni.

"El primer tiempo fue todo nuestro. Si los fuera de juego alguno hubiera sido gol... era un partido extraño. Un gol puede cambiar la cosa y así fue. Nos hicieron uno y enseguida otro. Están dolidos y pensando en el resultado y en dar la vuelta a la situación. Se trata de ganar los dos siguientes partidos y en eso estamos ya", insistió el preparador argentino que cayó derrotado después de treinta y seis encuentros sin perder.

"Veníamos bien. Mejor no podíamos venir. Pero estos torneos no te dan tiempo a equivocarte. Llegó en el peor momento pero nos vamos a levantar, cabeza arriba. Creo que el equipo hizo un buen partido y pensamos más allá de las expectativas", recordó Scaloni que quiso dar sensación de tranquilidad ante el futuro.

"Seguimos pensando lo mismo. Igual que antes del partido éramos favoritos después la dinámica cambia totalmente. El segundo tiempo, más allá de no jugar bien, tuvimos nuestras opciones. Pero no queda otra. Si hubiéramos ganado también pensaríamos en México. No cambia el análisis por el resultado", apuntó el técnico que destacó el buen nivel de Arabia Saudí al que "se le respetó desde el primer momento".

"Perder nunca está bien y sobre todo dando la sensación de que se nos escapa en nada. Nunca es bueno. Veníamos de una dinámica positiva que en algún momento se iba a romper y por suerte tenemos dos partidos delante que vamos a sacar" dijo el técnico que apuntó que los cambios y la derrota no fueron por cuestiones físicas.

"El físico, no. Los goles vinieron en el 48 y 51. El primer gol fue una pérdida nuestra. Preocupación a nivel físico, en principio están todos bien", indicó Scaloni que continuó sobre las sustituciones. "Con los cambios buscamos otra cosa, mejorar, evidentemente y los cambios vinieron bien pero la dinámica del partido ya no era la misma que la del primer tiempo".

Argentina cayó en numerosas ocasiones en fuera de juego. El VAR determinó anular tres tantos por esta situación en la primera parte.

"Sabíamos como juega Arabia y preparamos el partido. Su línea está adelantada y algunos fuera de juego fueron milimétricos pero para eso está la tecnología. Sabemos lo que hacen y lo hacen bien", añadió Scaloni.