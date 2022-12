Se pusieron cariñosos: La 'amorosa' celebración del Kun Agüero y Julián Álvarez al ganar el Mundial

La reacciones tras el título de Argentina en la Copa Mundial Qatar 2022 no se hicieron esperar. Luego de la victoria desde el punto penal ante Francia los jugadores albiceleste tuvieron un fuerte desahogo en suelo catarí.

El festejo fue enorme de parte de los jugadores argentinos. Para los futbolistas de 'La Scaloneta' no fue sencillo llevarse el trofeo de la Copa del Mundo. Las celebraciones del vestuario albiceleste contaron con la figura del 'Kun' Agüero.

Al ex Barcelona se le permitió ser testigo de la celebración de Messi y compañía, esto por ser parte del recambio de la Selección Argentina que empezó con el título de la Copa América 2021. El compadre de Messi estuvo presente y por eso viajó a Qatar para estar con sus amigos.

Sergio estuvo la mayoría del tiempo en la tribuna, tras la definición por penales bajó al terreno de juego para acompañar a sus excompañeros. Allí se cruzó con Julián Álvarez con quien logró captar un momento particular.

Por medio de una historia de Instagram, el ex Atlético de Madrid compartió una foto con el delantero del Manchester City dentro del vestuario del Estadio Lusail. Allí en plena euforia por el triunfo se ve como el '9' campeón le hizo un toque particular al ex jugador.

Aunque Agüero no hizo parte del plantel que se coronó con el título de la Copa del Mundo, su participación y ánimo fue notable para sus compañeros a lo largo del torneo.