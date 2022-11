Stephanie Frappart y cinco árbitras más hacen historia en el Mundial de Qatar

La francesa Stephanie Frappart, la ruandesa Salima Mukasanga y la japonesa Yoshimi Yamashita, junto a las asistentes brasileña Neuza Back, la mexicana Karen Díaz Medina y la estadounidense Kathryn Nesbitt, harán historia en Qatar 2022, por cuanto será la primera vez que haya árbitras en una Copa del Mundo masculina, según la relación de colegiados anunciada por la FIFA.

Frappart, de 38 años e internacional desde 2011, es la colegiada más reputada y reconocida. Tras dirigir los más grandes torneos femeninos, incluidas finales de mundiales, en 2019 se convirtió en la primera mujer encargada de arbitrar la final de la Supercopa masculina (Liverpool-Chelsea) y en 2020 fue la primera en dirigir un encuentro de la Liga de Campeones (Juventus-Dinamo Kiev)



También fue la primera árbitra en un partido de la Eurocopa masculina al ser designada como asistente del neerlandés Danny Makkelie en el Turquía-Italia que abrió el torneo.



Mukasanga fue la primera mujer en dirigir un partido de la Copa de África este año (Zimbabue-Guinea) tras haber sido la cuarta colegiada para el partido Guinea-Malaui, y Yamashita dirigió este abril el encuentro Melbourne City-Jeonnam Dragons de la Champions asiática.

En total, han sido designados por la Comisión de Árbitros de la FIFA 36 colegiados, 69 asistentes y 24 miembros del equipo arbitral de video.

Designaciones:

ÁRBITROS (36): Abdulrahman Al Jassim (QAT), Ivan Barton (ESA), Chris Beath (AUS), Raphael Claus (BRA), Matthew Conger (NZL), Ismail Elfath (USA), Mario Escobar (GUA), Alireza Faghani (IRN), Stephanie Frappart (FRA), Bakary Gassama (GAM), Mustapha Ghorbal (ALG), Victor Gomes (RSA), Istvan Kovacs (RUM), Ning Ma (CHN), Danny Makkelie (NED), Szymon Marciniak (POL), Said Martínez (HON), Antonio Mateu Lahoz (ESP), Andrés Matías Matonte Cabrera (URU), Mohammed Abdulla Mohammed (UAE), Salima Mukansanga (RWA), Maguette Ndiaye (SEN), Michael Oliver (ING), Daniele Orsato (ITA), Kevin Ortega (PER), César Ramos (MEX), Fernando Rapallini (ARB), Wilton Sampaio (BRA), Daniel Siebert (GER), Janny Sikazwe (ZAM), Anthony Taylor (ING), Facundo Tello (ARG), Clement Turpin (FRA), Jesús Valenzuela (VEN), Slavko Vincic (SLO) y Yoshimi Yamashita (JPN).



ASISTENTES (69): Mohammadreza Abolfazli (IRN), Mahmoud Abouelregal (EGY), Taleb Al Marri (QAT), Mohamed Alhammadi (UAE), Hasan Almahri (UAE), Saoud Ahmed Almaqaleh (QAT), Mihai Artene (RUM), Kyle Atkins (USA), Neuza Back (BRA), Ashley Beecham (AUS), Juan Pablo Belatti (ARG), Simon Bennett (ING), Gary Beswick (ING), Diego Bonfa (ARG), Bruno Boschilia (BRA), Ezequiel Brailovsky (ARG), Stuart Burt (ING), Djibril Camara (SEN), Yi Cao (CHN), Ciro Carbone (ITA), Pau Cebrián (ESP), Gabriel Chade (ARG), Nicolas Danos (FRA), Jan de Vries (NED), Karen Díaz Medina (MEX), Roberto Díaz (ESP), Jerson dos Santos (ANG), Abdelhak Etchiali (ALG), Raymundo Helpys Feliz (DOM), Rodrigo Figueiredo (BRA), Rafael Foltyn (GER), Alessandro Giallatini (ITA), Mokrane Gourari (ALG), Cyril Gringore (FRA), Miguel Hernández (MEX), Tomaz Krancnik (SLO), Andraz Kovacic (SLO), Tomasz Listkiewicz (POL), Walter López (HON), Tevita Makasini (TGA), Mohammadreza Mansouri (IRN), Arsenio Marengule (MOZ), Vasile Marinescu (RUM), Juan Carlos Mora (CRC), David Morán (ESA), Tulio Moreno (VEN), Alberto Morín (MEX), Kathryn Nesbitt (USA), Elvis Noupue (CMR), Adam Nunn (ING), Michael Orúe (PER), Corey Parker (USA), Souru Phatsoane (LES), Bruno Pires (BRA), Mark Rule (NZL), El Hadji Samba (SEN), Jesús Sánchez (PER), Jan Seidel (GER), Anton Schchetinin (AUS), Xiang Shi (CHN), Danilo Simon (BRA), Zakhele Siwela (RSA), Pawel Sokolnicki (POL), Martín Soppi (URU), Hessel Steegstra (NED), Nicolás Taran (URU), Jorge Urrego (VEN), Caleb Wales (TRI) y Zachari Zeegelaar (SUR).



VAR (24): Abdulla Al Marri (QAT), Julio Bascunan (CHI), Muhammad Bin Jahari (SGP), Jerome Brisard (FRA), Bastian Dankert (GER), Ricardo de Burgos Bengoetxea (ESP), Shaun Evans (AUS), Drew Fischer (CAN), Marco Fritz (GER), Nicolás Gallo (COL), Leodan González (URU), Fernando Guerrero (MEX), Alejandro Hernández Hernández (ESP), Massimiliano Irrati (ITA), Redouane Jiyed (MAR), Tomasz Kwiatkowski (POL), Juan Martínez Munuera (ESP), Benoit Millot (FRA), Juan Soto (VEN), Paolo Valeri (ITA), Paulus van Boekel (NED), Mauro Vigliano (ARG), Armando Villarreal (USA) y Adil Zourak (MAR).