Suárez reta a Luis Enrique: "Él no es el mejor, es el segundo, porque yo soy el mejor"

Cada vez falta menos para el debut de Costa Rica en el Mundial de Qatar 2022. Los ticos enfrentarán a España en el Estadio Al Thumama, un partido donde la selección ibérica parte como el gran favorito.

Sin embargo, eso no desanima al plantel dirigido por Luis Fernando Suárez, quien, al igual que el plantel costarricense, se muestra optimista para dar la sorpresa en la Copa del Mundo.

El técnico colombiano dio una entrevista a La Dupla, donde se refirió a su colega Luis Enrique. El entrenador de la Selección de España se autoproclamó como “el mejor entrenador del mundo”, aunque Suárez afirmó algo distinto.

“Él no es el mejor, es el segundo, porque yo soy el mejor. Creo que uno debe creerse el mejor, si no voy a pensar que no sé nada, que los entrenamientos míos no sirven... Yo valoro lo que dijo y que se puede tomar de muchas maneras y me parece lo mejor que pudo haber dicho, pero dijo algo equivocado; el mejor soy yo”, expresó.

A pesar del duro reto que les espera a los centroamericanos en Qatar, el colombiano confía en levantar el trofeo de la Copa del Mundo:

“Aunque suene utópico, uno siempre quiere quedar campeón. La gente lo puede ver sin sentido, de pronto ser igualado con los demás, pero quiero ser igualado. Somos conscientes que no es fácil, pero deja una estela diferente, al menos se deja un mensaje diferente y se puede lograr si se hacen las cosas bien”, manifestó.

Suárez es consciente de que se puede perder en el camino. Igualmente, confía en que su grupo de jugadores lo pueda dejar todo en la cancha en el difícil grupo E, donde, además de España, también deberán jugar ante Japón y Alemania.