Técnico de Croacia reconoce la superioridad de Brasil: "Es el mejor equipo del torneo"

El seleccionador de Croacia, Zlatko Dalic, mostró confianza en su selección, inmersa en un cambio generacional "diferente a la de hace cuatro años" y reconoció el potencial de su próximo rival, Brasil, al que calificó como el mejor equipo del mundial.

"Brasil es el mejor equipo de este torneo; es el más rápido y enérgico, con mucha más variedad que otros equipos. No sabes de dónde viene el peligro. Si no jugamos juntos tendremos grandes problemas. Cuando pierden la pelota, presionan alto y a veces se meten en problemas porque no regresan rápido. Eso es lo que queremos hacer, no podemos ir uno por uno, pero actuar como un equipo y ayudarnos entre todos", analizó el seleccionador del subcampeón del mundo.

Dalic asegura que tiene una selección nueva respecto a la de Rusia 2018, donde fue finalista. "Tuvimos una gran generación que jugó junta durante diez años, que tuvo altibajos y culminó en Rusia. Fueron jugadores de los mejores clubes del mundo y ahora no es así", recordó.

"Este es quizás el rival más fuerte contra el que nos podemos enfrentar en el Mundial. De once partidos hemos superado diez correctamente. Sin embargo, este llegó demasiado pronto, en los cuartos de final", dijo Dalic que considera que este es un partido de final.

Brasil anunció nuevos bailes si marcan gol. "Tienen su propia forma de celebrar y divertirse. Demuestran unidad, carácter. Si son respetuosos con el rival o no lo son, no me importa. No nos gusta celebrarlo así pero ellos tienen su carácter y va con ellos y eso es bueno", dijo Dalic.

Sobre Luka Modric, el entrenador aseguró: "Lo hablamos, no es una decisión de una parte solo. Pensamos en lo mejor. El partido era muy difícil y estábamos muy cansados. Quería refrescar el equipo. Pasamos y salió bien. Luka jugará todo lo que pueda pero tenemos que cuidarlo. No hay problema".