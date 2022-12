Terminó el secreto: Lewandowski reveló lo que le dijo Messi después del partido

Lionel Messi y Robert Lewandowski se enfrentaron en la última jornada de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, y más allá del resulado que ganó Argentina, se vivieron varios momentos llamativos entre estos dos jugadores.

En un principio se pudo evidenciar la escena en donde el '10' del PSG ignoraba al de Polonia, pero después del partido, fue evidente que los dos se susurraban algo al oído.

Por más que le preguntaron a Messi con respecto a esta situación, el argentino se negó a detallar algo: "No pasa nada, nada. Él no habla español... y me enseñaron que todo lo que pasa adentro de la cancha queda adentro de la cancha y todo lo que pasa en un vestuario queda adentro del vestuario. De mí no va a salir algo de la intimidad".

Pero en las última horas, Lewandowski sí le confeso a Bild que fue lo que se dijeron, eso teniendo en cuenta que durante el compromiso tuvieron un encontrón tras una falta: "Hablamos un poco y fue divertido. Le dije a Messi que estaba jugando más a la defensiva que de costumbre, pero a veces eso es lo que necesita el equipo".

"Eso fue muy raro, sí: yo estaba en el centro del campo defendiendo, pero sabía que tenía que ayudar al equipo" concluyó el polaco.

Aunque mucho se habó de la posible 'mala relación' que tenían estos ds jugadores, por ahora parece que todo marcha bien entre ellos, y ahora deberán pensar en los octavos de final del Mundial de Qatar, a los que ambas selecciones clasificaron.