Uruguay busca el milagro y Brasil no quiere complicar su liderato

Esperanza, esa es la palabra que define al pueblo uruguayo a menos de 24 horas para que la Celeste se mida con Ghana en su último intento de conseguir su primer triunfo y un boleto a los octavos de final en el Mundial de Qatar, pero ante un rival que no olvida la sucedido en 2010 y que piensa en revancha.

"Yo no fallo el penalti. No soy responsable de eso", dijo este jueves el delantero Luis Suárez respecto a la polémica mano dentro del área ante Ghana en Sudáfrica en 2010, que le costó la expulsión en partido en el que los charrúas vencieron a los africanos en tanda de penales y avanzaron a semifinales en aquella ocasión.

En ese contexto, la prensa local centra su atención en lo que podría ser el último entrenamiento del conjunto uruguayo en este Mundial, así como las tradicionales alineaciones probables que podría manejar el técnico, Diego Alonso, de cara a este partido.

"Es un hecho que el DT volverá a la línea de cuatro en zona defensiva tras el experimento fallido de jugar con tres centrales y con dos carrileros ante Portugal", señala el rotativo local Referí.

En tanto, el suplemento deportivo Ovación destacó el liderato de Luis Suárez dentro del último entrenamiento de los Celestes, a quien apuntan como titular en el ataque junto a Darwin Núñez.

"Risas y muchas bromas entre los jugadores al comienzo del calentamiento, casi todas lideradas por Luis Suárez. 'El Pistolero', a horas de un duelo clave, manejó el termómetro del entrenamiento", detalló el diario.

Así, las banderas uruguayas aún se mantienen visibles en cualquier punto de la capital, en donde se espera una masiva concentración de aficionados que se juntarán en la principal avenida, la 18 de julio, para alentar con la esperanza de que la Celeste pueda avanzar a los octavos de final.

Brasil ya clasificado y como líder

Clasificada ya para octavos y con el primer puesto prácticamente sentenciado, Brasil afronta su último partido de la fase de grupos con tranquilidad, oportunidad para rotar y ante una Camerún que necesita una victoria que sería histórica.



Los africanos solo han vencido a Brasil en la Copa Confederaciones de 2003, una derrota que fue clave para que los brasileños, vigentes campeones del mundo, no pudieran ni pasar de la fase de grupos. Este viernes necesitan un resultado similar para tener posibilidades de estar en octavos. No depende únicamente de ellos. Necesitan el triunfo y que Serbia y Suiza empaten o que Serbia gane a Suiza por un solo gol de diferencia.



A Brasil le vale un empate para ser primero, pero también una derrota, en función de por cuántos goles sea y del resultado del Suiza-Serbia.



Tite aprovechará este partido, prácticamente intrascendente si no ocurre ninguna catástrofe, para dar descanso a los titulares de los dos primeros encuentros. Jugadores como Richarlison, Vinícius, Casemiro y Raphinha pueden descansar, para dar entrada a Antony, Gabriel Jesús y Bruno Guimaraes, que han actuado de suplentes contra Suiza y Serbia.