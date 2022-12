Uruguay toma cartas tras la eliminación del Mundial; definen el futuro de Diego Alonso

La directiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) "tiene confianza" en la posible renovación de contrato del entrenador de la selección Celeste, Diego Alonso, quien finalizó su acuerdo con el equipo tras la eliminación del conjunto charrúa en el Mundial de Qatar 2022.

"Hoy no hay una determinación tomada. Tenemos confianza en el entrenador. Tuvimos una charla y yo le ratifiqué mi confianza en él pero nosotros tenemos que conversar. El presidente tiene confianza en el entrenador", expresó este domingo el presidente de la AUF, Ignacio Alonso Labat, en una entrevista con el canal local Teledoce.



Alonso Labat insistió en que en lo personal renovaría el contrato del entrenador, aunque debe medir "determinadas circunstancias y evaluaciones" que "no se pueden medir en dos días" tras la polémica eliminación del conjunto uruguayo en la fase de grupos.



El pasado viernes Diego Alonso pospuso todo lo referente a su futuro en el equipo a dentro de unos días, cuando charlará "tranquilamente" con la AUF, una vez que consideró que en esa ocasión era "muy pronto, en caliente, para poder hablar" de ello, al tiempo que no desveló cuál es su intención, si continuar en el conjunto celeste o regresar a dirigir a algún club.

"Es muy pronto, en caliente, para poder hablar. Simplemente, dejaremos pasar las horas, los días y charlaremos tranquilamente", explicó el técnico cuando fue preguntado por cuando se producirá la conversación con la Asociación Uruguaya de Fútbol para decidir si seguirá o no al frente de la selección mayor.