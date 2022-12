Van Gaal hace un guiño para ser el técnico de México: “implantaría una idea juego en cuatro semanas”

La selección mexicana busca técnico, luego de la salida del argentino Gerardo Martino. Por ahora no ha habido un anuncio oficial respecto a la búsqueda del nuevo entrenador, pero ya se mencionó un nombre que de entrada agitó los ánimos.

Hablamos del neerlandés, Louis van Gaal, quien actualmente dirige a Países Bajos, pero que habría sido contactado por un directivo de la federación, hablando en este caso de Guillermo Cantú.

En diálogo con TUDN, Cantú señaló que tuvo acercamientos con el entrenador europeo para tantear una oferta del seleccionado mexicano, a lo cual Van Gaal estaría dispuesto a acceder con miras al Mundial de 2026.

“He tenido la fortuna de platicar con gente top, uno de ellos van Gaal. Le pregunté que cuánto tiempo necesitaba para implementar su estilo de juego. Me dijo ‘cuatro semanas’, le contesté, ‘¿pero cómo?'", relató Cantú.

“Cuando llegas al Barcelona, al Real Madrid, si no implantas tu estilo en cuatro semanas, estás fuera. Si no lo logras hacer en la pretemporada, adiós, estás firmando tu renuncia, te vas. Entonces, no me da miedo, sí me dan ganas de ir a México, puede ser una posibilidad, necesito algunas cosas’”, añadió el directivo mexicano.

De momento, Países Bajos, bajo el mando de Louis van Gaal, se alista para el partido de cuartos de final ante Argentina, el cual se llevará acabo el próximo viernes 9 de diciembre.