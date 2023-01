"Varios no estaban a la altura de un partido así": Deschamps sigue sin superar la final del mundial

Han pasado un poco más de 20 días de la final del Mundial de Qatar 2022. El encuentro cumbre entre Argentina y Francia dejo varias reacciones y sigue teniendo diferente tipo de anécdotas sobre lo que fue la definición de la cita mundialista. Para muchos el título de 'la albiceleste' género todo tipo de polémicas, principalmente en Europa.

Durante la definición del título mundialista, el equipo galo no se mostró a la altura del encuentro, en gran parte del partido. Los primeros 80 minutos fueron un 'solo' del elenco sudamericano que logró dominar el encuentro y ganaba la final con un marcador de 2-0.

Sin embargo, sobre el final del compromiso apareció la figura de Kylian Mbappé que logró igualar las cosas y poner el 2-2 parcial que terminaría cerrando a los 90' reglamentarios.

Más allá de la reacción del conjunto galo en la última parte y su posterior igualdad en la prórroga, para el técnico francés al equipo 'blue' le faltó bastante para estar altura y lo que exigía la final del mundo.

En una declaración conocida las últimas horas, Didier Deschamps afirmó que varios de sus jugadores no estuvieron a la altura de lo que exigía el partido y que esto se debió a su poca experiencia en un partido de tan alta importancia.

"En la final no existimos durante una hora. No estuvimos a la altura. Hubo 5 titulares que no estaban al nivel para un partido así. Para muchos de ellos era su primera final de un Mundial".

Lo cierto es que tras haberse quedado con el segundo lugar de la Copa del Mundo, Francia hizo una de sus mejores campañas a lo largo del torneo orbital. Adicionalmente, se convirtió en el primer equipo en repetir final después de casi 20 años tras el título de Brasil en 2002, luego de haber perdido la final precisamente con el conjunto 'galo' en la edición de 1998.

Por ahora, no se sabe cuál será el futuro de la selección francesa en la próxima cita mundialista. El proyecto parece bastante ambicioso y el recambio está asegurado para que en la siguiente edición el equipo europeo vuelve a brillar y pueda ser candidato a conseguir su tercera Copa.